Zona tedavisinde faydalı ot ortaya çıktı

Günümüzde, insanlar sağlık problemleri için giderek daha fazla doğal çözümlere yöneliyorlar.

Zona hastalığının tedavisinde etkili olduğu bilinen dolaptal otu, son dönemlerde popülerlik kazandı.

Dolaptal Otu Nedir?

Dolaptal otu, dolaptalotugiller familyasından yüksek rakımlarda yetişen bir bitkidir.

Hoş bir kokuya sahip çiçekler açar. Meyveleri kırmızımsı renktedir ve yaprakları açık yeşil tonlardadır. Tedavide genellikle kabukları kullanılır.

Zona Hastalığı Nedir?

Zona, ağrılı cilt döküntülerine yol açan bir viral enfeksiyon olan Herpes zoster’dir.

Bu hastalık, cildin yanı sıra sinir sistemini de etkiler. Varicella zoster virüsü tarafından tetiklenir ve suçiçeği geçirmiş kişilerde virüs, iyileşme sonrasında bile sinir dokularında inaktif halde kalabilir. Bu nedenle, geçmişte suçiçeği geçiren bireylerde zona görülme riski vardır.

Zona Belirtileri Nelerdir?

Zona hastalığının ilk belirtileri arasında ağrı bulunur.

Ciltte karıncalanma veya yanma hissi yaşanabilir.

Kaşıntılı, kızarık ve kabarcıklı döküntüler oluşabilir.

Vücudun bir tarafında şerit şeklinde döküntüler görülebilir.

Ateş ve baş ağrısı meydana gelebilir.

Titreme ve mide rahatsızlıkları yaşanabilir.

Işığa karşı hassasiyet artabilir.

Hasta, yorgunluk ve bitkinlik hissedebilir.