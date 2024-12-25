Zonguldak Ereğli'de şüphelendiği otomobilden ceset çıktı

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sanayi Sitesi bölgesinde park halindeki bir otomobilin içerisinde hareketsiz bir şekilde bulunan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ereğli Sanayi Sitesi'nde bir esnaf, durumundan şüphelendiği bir otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

Esnaf, durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Mehmet Güreşci olduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, Güreşci'nin ölümüne ilişkin herhangi bir dış müdahale izine rastlanmadığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Mehmet Güreşci'nin cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güreşci'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, ölümün ardındaki sebepleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobildeki kişiyle ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanıp rastlanmadığı araştırılmakta.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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