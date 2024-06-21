Zonguldak'ta alkollü sürücü kazaya neden oldu. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta alkollü sürücü kazaya neden oldu. 2 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobile hızla çarptı. Otomobilin çarptığı otomobil de 2 yayaya ve başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebep olan sürücü İlkay K.'nın (33) 1.62 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Plajlar mevkisinde meydana gelen olayda, İlkay K.’nın kontrolündeki 14 BZ 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yerinden oynayan 67 UG 791 plakalı otomobil de o sırada yaya Kadriye K. ve Sadet G.İ.'ye çarptıktan sonra başka bir otomobile hızla çarptı. Kadriye K. ve Sadet G.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların ayaklarında kırık olduğu ifade edildi.

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Öte yandan, kazaya sebep olan İlkay K.'nın 1.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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