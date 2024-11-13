Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, merkez üssü Bolu olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden, Devrek'te geniş kapsamlı tatbikat düzenledi.

Tatbikatta, Devrek Belediye Başkanvekili Tuncay Mezir, İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice başkanlığında İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirildi. İlçe genelinde hızlı ve etkili müdahale stratejileri değerlendirildi.

Tatbikatın saha çalışmaları senaryosunda; deprem esnasında çıkabilecek yangın ve ardından arama kurtarma çalışmalarının, kurumlar arası güç birliği ile en iyi şekilde sahaya yansıtılması planlandı.

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İtfaiye Müdürlüğü, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden arama kurtarma ekibi, Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Merkezi ekipleri katıldı.

Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı

Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı

Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı

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