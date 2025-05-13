Zonguldak’ta gizemli ölüm! Genç adam bahçede ölü bulundu

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta gizemli ölüm! Genç adam bahçede ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 36 yaşındaki Atilla Karagüzel, sabaha karşı evinin arkasındaki bahçede ölü bulundu.

Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi otopsiyle netleşecek. Ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri harekete geçti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karagüzel’den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karagüzel’i evinin arka kısmındaki bahçede hareketsiz halde buldu.

Yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Karagüzel’in, kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.aw453830-01.jpg

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