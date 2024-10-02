Zonguldak'ta heyelan apartmanın girişi kapattı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta heyelan apartmanın girişi kapattı!

Zonguldak’ta 48 saati aşkın süredir etkisini sürdüren kuvvetli yağış, heyelan ve su taşkınlarına sebep oldu. Bir binanın apartman girişi kapandı.

Zonguldak'ın farklı noktalarında su taşkınları yaşandı. Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın yanındaki dolgu toprakta heyelan yaşandı. Akan toprak yığını, apartmanın girişini tamamen doldurdu.

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Evdekiler yaşanan gürültünün ardından heyelanı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

En üst katta mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişilik Özçelik ailesi, itfaiyenin merdiveniyle kurtarılarak binadan tahliye edildi. Tahliye edilenler yalın ayak evlerini terk ederken, son kurtarılan kişinin ayağında ayakkabı olduğu görüldü.

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Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri heyelanın olduğu alana şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Evden itfaiye merdiveni ile tahliye edilenlerden Cengiz Özçelik “Yağmurdan dolgu toprak, sular akamayınca aldı toprağı indirdi aşağı. 6 kişiydik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok. Şükürler olsun.” dedi.

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