Zonguldak'ta işçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, işçileri taşıyan servis ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
İŞÇİLERİN BULUNDUĞU MİDİBÜS DEVRİLDİ
Karadeniz Ereğli-Ormanlı kara yolu Yazıcılar köyü mevkisinde iplik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, M.T.nin kullandığı midibüs ile F.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.