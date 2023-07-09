Zonguldak’ta korkulan oldu. Sel suları araçları sürükledi

Zonguldak’ı etkisi altına alan yoğun yağışların ardından bir dönem heyelan meydana gelen ve insanların evsiz kaldığı Devrek Karşıyaka Mahallesine yakın bölgede olan Çomaklar Deresi taştı.

Ev, işyerleri sular altında kalırken araçlar sele kapıldı. Vatandaşların canını zor kurtardığı ilçede, yollar kullanılamaz hale geldi.

Araçların sulara kapıldığı anlar ise vatandaşlar tarafından kayda alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 2 gündür devam eden aşırı yağışların meydana getirdiği sel, taşkın, toprak kayması ve heyelan gibi olumsuzluklara vatandaşlarımızdan da an itibarıyla gelen 80 ihbar da dikkate alınarak 1174 personel ve 358 araçla müdahale ediliyor.

Ereğli ve Devrek güzergahında meydana gelen su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle ulaşım alternatif yollardan kontrollü olarak sağlanıyor. Vatandaşlarımızın zaruri olmadıkça yeni heyelanlar riski taşıyan bu güzergahlarda yola çıkmaması önem arz ediyor” denildi.