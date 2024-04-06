Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara kara yolu Çaydeğirmeni mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Birol Y. (57) idaresindeki 34 HE 9293 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emine Belinay Y., Emine Y., Nisanur Y. ve Yetinay Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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