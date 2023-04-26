Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kdz. Ereğli İlçesine bağlı sınırları içerisinde alınan arama kararına istinaden durduruan araç içerisinde bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada 5,36 Gr. metamfetamin madde ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları istikametinde ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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