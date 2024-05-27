Zonguldak’ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

Sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana gelen olayda, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Mine Çetinoğlu’na seyir halinde ilerleyen 26 PT 046 plakalı Mehmet K. (39)’nın kullandığı hafriyat kamyonu hızla çarptı. Çetinoğlu, 3 metre boyunca kamyonun altında sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü kamyonu, çevredekilerin uyarmasıyla fark edip durdurabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen incelemede, Çetinoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetinoğlu’nun cansız bedeni yapılan incelemeden sonra Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

‘ÇOK KÖTÜ BİR DURUM’

Kadının yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal (50), kamyonun İlk sağ önden vurduğunu, sonra altına aldığını belirterek, “Çok kötü bir durum” dedi.