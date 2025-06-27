Zor günler geçiriyordu! Geniş Aile’nin Cevahir’i TRT ile el sıkıştı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle akıllara kazınan Ufuk Özkan, geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Öte yandan eski eşi ile de ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden davalık olmuştu.

NAFAKA ÜCRETİNE İSYAN ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu 45 bin TL olan davanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan etmiş "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" ifadelerini kullanmıştı.

"Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum" diyen Ufuk Özkan TRT ile el sıkıştı.

TRT İLE ANLAŞTI

TRT’de yayınlanacak olan Kim Gitsin programın sunucusunun Ufuk Özkan olduğu öğrenildi.