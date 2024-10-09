Zoran Terzić geri döndü

Üç yıl aradan sonra, Zoran Terzić, Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına geri döndü. Uzun süreli bir anlaşmayla tekrar göreve gelen Terzić, Sırbistan Voleybol Federasyonu tarafından, Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan başarısızlık sonrasında güvenilir bir çözüm olarak tercih edildi. Terzić, 2021 yılında Sırbistan’dan ayrılarak Rusya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına geçmişti. Ancak, Rusya'nın uluslararası müsabakalara katılamaması nedeniyle bu dönemde önemli başarılar elde edemedi.

Terzić'in Sırbistan’a dönüşü, hem voleybol camiası hem de yakın çevresi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Özellikle Novak Đoković’in ailesi için bu dönüşün anlamı büyük. Terzić, Novak Đoković'in teyzesi Sandra ile evli ve tenis yıldızının yakın akrabası. Đoković, Terzić'in hem ailesine hem de profesyonel hayatına olan etkisini her fırsatta dile getiriyor.

ZORAN TERZİĆ’İN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Zoran Terzić, Sırbistan Kadın Voleybol Takımı’nın başında geçirdiği yıllarda elde ettiği başarılarla voleybol dünyasında saygı gören bir isim haline geldi. Terzić, Sırbistan'la birlikte Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandı. 2018 yılında Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, 2006 yılında dünya bronzu, 2007’de Avrupa şampiyonasında gümüş madalya ve 2011, 2017, 2019 yıllarında Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

Terzić'in en dikkat çekici başarılarından biri de Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı madalyalar oldu. 2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda ise bronz madalya kazanarak ülkesini gururlandırdı. Bu başarılar, onu voleybol dünyasında unutulmaz bir figür haline getirdi.

NOVAK ĐOKOVİĆ’İN DUYGUSAL MESAJI

Zoran Terzić'in başarısı sadece spor dünyasında değil, aile çevresinde de büyük bir takdir topluyor. Novak Đoković, sık sık Terzić'in onun hayatındaki rolüne dair duygusal açıklamalarda bulunuyor. Đoković, Terzić'e olan hayranlığını dile getirdiği bir mesajında, onu hem profesyonel hem de kişisel anlamda ilham kaynağı olarak nitelendirdi.

Đoković’in mesajı şu şekildeydi: “Sevgili Zorane, son yirmi yılda kazandığın başarılar için seni tebrik ediyorum. Seninle aramızdaki özel ilişkiyi belirtmememi istemiştin, bu yüzden sana profesyonel anlamda teşekkür etmek istiyorum. Sadece bir akraba değil, aynı zamanda tüm sporcular için ilham kaynağısın. Voleybola ve genel olarak spora olan tutkun, çalışma azmin ve fedakârlığın hepimize örnek oldu. Sen Sırbistan’ın ve bölgenin en başarılı antrenörlerinden birisin ve her türlü övgüyü hak ediyorsun. Seni çok seviyorum ve tebrik ediyorum, sevgili Teço.”

Bu duygu dolu mesaj, Zoran Terzić'in Novak Đoković ve ailesi üzerindeki derin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.