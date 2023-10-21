Zorba gençler yakalandı. Liseli genci öldüresiye dövüp bıçaklamışlardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kız meselesi sebebiyle lise öğrencisini feci şekilde darp edip bıçaklayan 4 zorba genç, polis ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: İHA
Zorba gençler yakalandı. Liseli genci öldüresiye dövüp bıçaklamışlardı

İHA'nın haberine göre, olay, dün Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler, kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı. Gençler sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından buluştu.

Grupla buluşan M.S. isimli genç, feci şekilde darp edilerek bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü.

Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu. Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. M.S. hafif şekilde yaralanırken olaya karışan şahıslar ise kaçtı.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, M.S.'yi darp ve bıçaklayan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen M.A.G., A.E.T., Y.I., D.Ç. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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