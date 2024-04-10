Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül’ün emeklilik planı

Kaynak: Patronlardünyası
Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül’ün emeklilik planı
Zorlu Holding’de CEO’luğu bırakmaya hazırlanan Ömer Yüngül, emekliliğini denizde geçirmeyi planlıyor. Yüngül, “Yelkenliyle gidebildiğim yere gideceğim. Ama Zorlu benim ailem, ne zaman ihtiyaç olursa koşulsuz giderim” ifadelerini kullandı.

Necla Dalan’ın haberine göre, Zorlu Holding, 60’ın üzerinde şirketi, 32 bini aşkın çalışanı ve 2,5 milyar doları ihracattan olmak üzere 6,1 milyar dolar cirosu olan Türkiye’nin önemli grupları arasında yer alıyor. 2024 başında Zorlu Holding’de önemli bir bayrak değişimi için karar alındı. Son 10 yılı Zorlu Holding CEO’luğu olmak üzere 27 yıldır Zorlu Grubu’nda önemli görevlerde bulunan Ömer Yüngül, Haziran ayında kendi isteğiyle emekli olacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren CEO’luk görevini Bekir Cem Köksal devralacak.

“1997’DEN BUGÜNE YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIK”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “1997 yılından bugüne yol arkadaşlığı yaptığımız Ömer Yüngül’e grubumuza verdiği üstün hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisi grubumuzun bugünkü büyüklüğüne ulaşmasında önemli katkılarda bulundu. Vizyonu ve yenilikçi yaklaşımıyla grubumuza benzersiz değerler katan ve insan odaklı yaklaşımıyla çalışanlarımızın gönlünde özel bir yer edinen Yüngül, CEO görevini devrettikten sonra da Grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak tecrübelerini paylaşmaya devam edecek. CEO’muz Ömer Yüngül’e hayatının bu yeni döneminin mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“GİDEBİLECEĞİM YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUM”

Emekli olmasına az bir süre kala Ömer Yüngül’e planlarını sordum. “Emekliliğimi denizde geçirme fikrim var” diyen Yüngül, kaptanlık sertifikası olduğunu, sadece hafta sonları kullanabildiği yelkenlisini artık daha fazla kullanacağını anlattı ve ekledi: “Bugüne kadar en fazla Adriyatik’e kadar gittim. Emeklilik başladıktan sonraya ilişkin bir rota belirlemedim ama gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum.” Dedi.

Ömer Yüngül’e yoğun bir tempodan sonra emeklilik hayatının kendisine sıkıcı gelip gelmeyeceğini de sorduğumda:

“47 YILDIR ÇALIŞIYORUM, SIKILACAĞIMI SANMIYORUM”

“Sıkılacağımı zannetmiyorum. Belli yönetim kurulu üyeliklerim olacak. Ben 1977 yılından beri çalışıyorum, çok tecrübem var. 47 yıl, az bir zaman değil. Öte yandan Zorlu bizim ailemiz, her şeyimiz. Nerede, ne zaman ihtiyaç olursa kayıtsız koşulsuz giderim. Lafı olmaz. 27 yıldır gruptayım. Ayrılmıyorum aslında çünkü önemli olan gönül birliği…” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yüngül’ün Manisa’da bir çiftliği de var. Çiftlikte 5 bin baş hayvanın var, yoğurt ve tereyağı üretiliyor. Yüngül, “Çiftlik var ama o ikinci derece” değerlendirmesinde bulundu.

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