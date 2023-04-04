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Milyonları ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortaları için yeni karar. Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Zorunlu Trafik Sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. İşte alınan kararlar...

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 08:57
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Zorunlu Trafik Sigortaları için yeni kararlar Resmi Gazete’de

Milyonları ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortaları için yeni karar. Resmi Gazete’de yayımlandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı düzenlemeler yapıldı.

ORANI İNDİRMEYE YA ARTTIRMAYA YETKİLİ OLACAK

Yapılan düzenlemelere göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili olacak. Önceki uygulamada SEDDK azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.

YÜZDE 20’YE KADAR İNDİRİM

SEDDK, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulaması getirebilecek.

Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, elektrikli araçlar için azami prim oranlarında yüzde 10 indirim öngörülüyor.

SIFIR BASAMAKTA PRİM ARTIRIMI YÜZDE 200

Hasarsızlık prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı tablosunda yer alan indirim ve artırım oranları yeniden belirlendi ve tabloya sıfır ile 8. basamaklar eklendi. Bu kapsamda, tabloya yeni eklenen sıfır basamağı için prim artırım oranı yüzde 200 olarak, 8. basamakta ise hasarsızlık prim indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Hasar sebebiyle tablonun sıfır dahil olmak üzere ilk dört basamağında yer alan sigortalılar için 1. basamaktan başlamak üzere sırasıyla yüzde 135, yüzde 90, ve yüzde 45 prim artırım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, ancak prim indirim oranları düşürüldü.

HASARSIZLIK PRİM İNDİRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Tabloda prim indirimi kısmına dahil olanlar için öngörülen prim indirim oranları; 5. basamak için yüzde 10'dan yüzde 5'e, 6. basamak için yüzde 22'den yüzde 20'ye, 7. basamak için ise yüzde 42'den yüzde 40'a düşürüldü.

En az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda takip eden sigorta sözleşmesinde 8. basamakta yer alan indirim oranı uygulanacak. 1. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta süresi içinde 3 ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde takip eden sigorta sözleşmesinde sıfır basamak uygulanacak.

TRAFİĞE İLK KEZ ÇIKACAKLAR DİKKAT

Trafiğe ilk kez çıkacaklar için hasarsızlık prim indirimi ve artırımı tablosunun 4. basamağı uygulanacak ve bu basamakta yüzde 10 prim artırımı öngörülüyor. 2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1 Mayıs'tan itibaren tabloda yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanacak.

YÜZDE 5 EKLENEREK UYGULANACAK

Mayıs başından geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak. Değişiklikler 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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