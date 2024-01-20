Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem. Milyonlarca araç sahibi ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem. Milyonlarca araç sahibi ilgilendiriyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıklama yaparak azami prim tutarını artık kendilerinin belirleyeceğini açıkladılar.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir genelge yayımladı.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yayımlanan genelgeye göre, azami prim teklifi için SEDDK devreye girecek.

Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

SEDDK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Aylık düzenlenen poliçe sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 veya daha fazla azalması, düzenlenen poliçe sayısı itibarıyla aylık pazar payı oranının aynı döneme ilişkin kara araçları (kasko) branşı pazar payı oranının yüzde otuz veya daha fazla altında olması, belirtilen tarife basamaklarında aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayısına göre belirlenen oranların altında kalması, tüzel kullanım tipindeki motorlu araçlarda aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının ve aynı dönemde özel kullanım tipinde düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının sırasıyla yüzde yedisinin ve yüzde dördünün altında kalması gibi durunlar poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek.

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ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan yapılan son fiyat güncellemesi sonrası yeni fiyatlar belli olmuştu. Sigortaya yüzde 10 zam geldi. Yeni yılda en düşük trafik sigortasının yeni fiyat 3 bin 706 liraya çıktı.

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