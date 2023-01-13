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Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında Mudanya’da anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 100’üncü yılında Mudanya Belediyesi tarafından isminin verildiği çocuk akademisinde anıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:23
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Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında Mudanya’da anıldı

Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında Mudanya’da anıldı
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ANKA'da yer alan haberde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 100’üncü yılında, Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde düzenlenen programla anıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Zübeyde Hanım’ı anmak demek; Cumhuriyet ve değerlerini anlamak, savunmak ve korumak demek. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan okulumuzda bugün minik öğrencilerimizle birlikte bir anma töreni gerçekleştirdik. İçlerine iyilik tohumları ekilen çocuklar, büyüdüklerinde bu tohumları çoğaltır. Zübeyde Anamızın ışığında içlerindeki heyecana tutunduğumuz çocuklarımızın yetiştirebilmesi için çalışıyoruz. Bu eşsiz vatanı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ı saygı ve minnetle anıyoruz.”

Başkan Türkyılmaz, törende öğrencilerle birlikte Zübeyde Hanım’ın anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

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