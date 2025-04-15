Zuckerberg'den Facebook'la ilgili çılgın planı! Kullanıcıları tedirgin...

Meta Platformları (META.O), yeni sekme açarCEO Mark Zuckerberg, şirketin Facebook'un rakiplerini geride bırakmak için Instagram ve WhatsApp'ı milyarlarca dolar harcayarak satın aldığı yönündeki ABD antitröst uygulayıcılarının iddialarına ilişkin Washington'da görülen yüksek riskli davada pazartesi günü kürsüye çıktı.

Son yılların en kritik antitröst davalarından biri ABD'de dün başladı. Meta'nın tekelcilikle suçlandığı davada, Mark Zuckerberg'in bir dönem Facebook'a eski popülaritesini kazandırmak için yaptığı öneri gündem oldu.

HESABI SIFIRDAN BAŞLATMA ÖNERİSİ

Zuckerberg'in Facebook'u ayağa kaldırmak için yaptığı çılgın plan, 2022 tarihli bir şirket içi yazışmada ortaya çıktı. Zuckerberg'in o dönemde "Facebook'un kültürel etkisini kaybetmesinden şikayet ederek "herkesin hesabını sıfırdan başlatma" önerisinde bulunduğu görüldü.

E-postada "Birinci seçenek: Arkadaşlığı ikiye katla" önerisinde bulunan Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların arkadaşlarını silip yeniden arkadaş olmalarını sağlama fikrini ortaya attı.

Yazışmalara göre bu fikre Facebook müdürü Tom Allison'dan itiraz geldi. Allison bunun fayda sağlamayacağını savundu.

Bu konuşmayla ilgili savcılığın sorularını yanıtlayan Zuckerberg, planın asla hayata geçirilmediğini söyledi.