Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali ortaya çıktı

Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in başrollerini paylaştığı "Züğürt Ağa" filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı ve Şener Şen'in başrolünü üstlendiği bu klasik filmde, Kiraz karakterine hayat veren Nilgün Nazlı'nın son hali merak konusu oldu.

"Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle hafızalara kazınan Nilgün Nazlı, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Şimdilerde 56 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hayranları, Nazlı'yı tanımakta zorlanırken, "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu.

İŞTE SON HALİ...

ARŞİVDEN...

NİLGÜN NAZLI KİMDİR?

Nilgün Nazlı, 23 Haziran 1968'de İstanbul'da doğmuş Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Oyunculuk kariyerine henüz 16 yaşındayken, 1984 yapımı "Üç Güzel Güvercinim" filminde Belkıs karakteriyle başladı.

Aynı yıl "Yosma" filminde Filiz karakterini canlandırdı.

1985 yılında, Türk sinemasının klasiklerinden biri olan "Züğürt Ağa" filminde Kiraz karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Bu filmdeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınmış ve sevildi. Aynı yıl "Acımak" dizisinde Feriha, "Kanun Adamı" filminde ve "Kuyucaklı Yusuf" filminde Kübra karakterlerini canlandırdı.

Nilgün Nazlı, 1980'lerin ortalarında Türk sinemasında aktif bir kariyere sahip olmuş, ancak günümüzde oyunculuk kariyerine dair güncel bilgilere ulaşmak zorlaştı. Yine de, "Züğürt Ağa" filmindeki unutulmaz performansıyla hafızalarda yer etmeye devam ediyor.