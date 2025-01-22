Zuhal Topal yangın felaketinde yakınlarını kaybetti!

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. 238 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Facia yangında otelde bulunan 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan yangın faciası sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi.

Ünlü Oyuncu Sunucu Zuhal Topal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının sınıf arkadaşı ve ailesini kaybettiğini söyledi.

Topal'dan da üzücü bir paylaşım geldi. Instagram hesabından kızı ve arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:

"Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, hayat sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun.”