Bahçeli seçim mitinglerinde başkanlığa böyle 'hayır' dedi
Başkanlık anayasası için AKP ile el sıkışan Devlet Bahçeli'nin başkanlığa ve yeni anayasaya karşı seçim mitinglerinde yaptığı konuşmalar hatırlatılmaya devam ediyor.
Bahçeli'nin son genel seçimlerdeki gittiği İzmir'de "Başkanlığa Hayır. Elbette ve her zaman asla" sözleri dikkat çekiyor. İşte MHP'lileri kızdıran o görüntüler...
İlgili Haberler
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.