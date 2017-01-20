Ülkü Ocakları genel başkanlarından 'Hayır' kararı

Ülkü Ocakları eski genel başkanları ortak bir bildiriye imza atarak, Başkanlık sistemine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Bildiride MHP'li vekillere "Doğacak vebale ortak olmamalarını tavsiye ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanları ortak bir açıklama yaparak Milliyetçi camianın ve Ülkücülerin Başkanlık sistemine "hayır" diyeceğini açıkladı. Aralarında MHP İstanbul Milletvekil Atila Kaya, Suat Başaran, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, İrfan Özcan, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk'ün bulunduğu ocak genel başkanları Meclis'te görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili milletvekillerine çağrıda bulundu.

Hazırlanan bildiride, "Vicdanlarının ve hür iradelerinin sesine kulak vermelerini ve doğacak vebale ortak olmamalarını tavsiye ediyoruz. Mevcut anayasa değişikliğine tarihi, siyasi ve ahlaki gerekçelerle 'Hayır' diyerek, irade birliğimizi ve kararlılığımızı göstermek gayesiyle bu çağrıyı yapıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

BUNUN ADI TEK ADAM YÖNETİMİDİR

Dayatılan başkanlık rejimine tepki gösteren Ülkü Ocakları Başkanları ortak bildiride, "Ülkemiz dünyada örneği bulunmayan bir rejim değişikliğiyle karşı karşıyadır. 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' denilerek yumuşatılmaya çalışılan bu rejim değişikliğinin amacı doğrudan 'Tek Adam' yönetimidir. İktidar, başlangıçta parlamenter sistemdeki kuvvetler ayırımının yeterli olmadığı gerekçesiyle, sert kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan 'Başkanlık Sistemi'ni savunuyordu. Geldiğimiz noktada, iktidar kendi gerekçesini de yok sayarak, egemenliğin 'Tek Adama' devredildiği bir rejimi dayatmaktadır. Mevcut iktidar, başlangıçta Başkanlık, Yarı-Başkanlık veya Partili Cumhurbaşkanlığı sistemlerinden herhangi birine razı iken; yapılan düzenleme ile her üçündeki yönetim yetkilerinin tamamını talep etmekte ve her üçündeki denetim unsurlarını reddetmektedir" ifadelerini kullandı.

"DOĞACAK VEBALE ORTAK OLMAMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

lkü Ocakları eski genel başkanları tarafından anayasa değişikliği teklifiyle ilgili milletvekillerine şu çağrı yapıldı: "Milliyetçiliği ayaklar altına almakla övünenlerin, kendi ideolojileri ve çıkarları doğrultusunda yeni bir rejim inşa etmelerine 'Evet' demeyeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız 'Millet egemenliği'nin tek adam iktidarına indirgenmesine izin vermez.

Bizim ülkücülük anlayışımız, bedeli insan hak ve hürriyetleri olan bir toplumsal düzenin kurulmasını gerektirir. Bu vesileyle başta Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin temsilcisi olan vicdan sahibi milletvekillerine çağrı yapıyoruz: Yeni bir tarih yazılırken, adaletin, hürriyetin, demokrasinin darbe alacağı bu süreçte vicdanlarının ve hür iradelerinin sesine kulak vermelerini ve doğacak vebale ortak olmamalarını tavsiye ediyoruz.

Türk milliyetçileri, milletimizin en karanlık günlerinde, büyük bedeller ödeyerek ülkesine ve devletine sahip çıkmışlardır. Bugün de aynı irade ve kararlılıkla bir ve beraber olmak, vatanımıza ve nesillerimize karşı reddedemeyeceğimiz borcumuzdur. Bu amaçla, mevcut anayasa değişikliğine tarihi, siyasi ve ahlaki gerekçelerle 'Hayır' diyerek, irade birliğimizi ve kararlılığımızı göstermek gayesiyle bu çağrıyı yapıyoruz"