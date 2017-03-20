Barzani'yi, Yunan'ı görme, Çanakkale'yi an...

Barzani denilen adama Türkiye'de parti kurdurtmuşlar. Yetmemiş Kerkük'te Türkçeyi kaldırtmışlar. O da yetmemiş. Gelip Türkiye'de Kürdistan Bayrağı ile karşılamışlar. Gene yetmemiş, aynı adamın Türkiye'nin yarısını Kürdistan haritasında gösterip resmi televizyonundan hava durumu sunmasına aldırış etmedikleri gibi bir de görmezden gelmekteler..

İşte bütün bunları yapan ve tek kelime etmeyen hükümet yetkililerinin, önceki gün Çanakkale'de millî ruhtan bahsetmesinin izahı var mı?

Dahası millîlikten dem vurup bir de gidip şehit mezarlarında dua okumalarının samimiyeti nedir bilen var mı?

Çanakkale'de zafer kazanan nesil, Irak'ta kaç bin şehit verdi? O şehitlerin asker arkadaşları, devre arkadaşları Çanakkale'de ne için can verdiler?

Siz Barzani'ye -bırakın eski Osmanlı topraklarını- kurtardığımız Anadolu topraklarını haritada da olsa teslim ederken, Çanakkale neslinin ruhunu sızım sızım sızlattığınızı bilenler var.

Nerde o şanlı milliyetçi hareket?

Evet çığlıklarıyla çatallanan sesten, Kürdistan için çıkacak minik bir nefes göremedik.

Kerkük'te Türkçenin yasaklanmasına, televizyonların ablukaya alınmasına heyheylenecek bir yiğit de bulamadık..

N'oldu?

Hanisiniz?

Nerede o kendini II. Abdülhamid sananlar?..

Ne biçim adamlarsınız..

Kendi iddialarınıza fikrinize, değerlerinize bile sadık değilsiniz.

II. Abdülhamid'e sorun bakalım. Oraları ve Türkiye'nin bir kısmını Barzani'ye veriyor mu?

Kendi malı Kerkük'ten vaz geçmiş mi II. Adülhamid?

Haydi sorun...

Göreceksiniz size ses verecektir.

Çanakkale'nin az ötesinde, İstanbul Boğazı'na doğru uzanan kesimlerde, aşağıda bütün Ege'de irili ufaklı 18 ada Yunanlılar tarafından işgal edilirken tek bir ses, tek bir nefes, tek bir itiraz yükselmezken Çanakkale'de şehitlerimize dua okumanın ne manası var?

Haydin söyleyin ne anlamı, ne manası var..

Sorun Çanakkale destanını yazan Mehmetçiğe..

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatanlara.."

"Bir hilal uğruna güneş gibi" batanlara sorun...

Mehmet Akif'e sorun..

Bakalım sizin yaptıklarınıza ne diyor.

İsterseniz Bülbül şiirine sorun..

Size bahtı kara Türk'ü anlatsın..

Akif'in "Bedr'in aslanlarıyla" eş gördüğü Mehmetçik o toprakları referandum kampanyasında ülkeyi ikiye bölesiniz diye kazanmadı..

Torunlarının bir kısmını terörist ilan edesiniz diye de kazanmadı.

Çanakkale'de yatan millî ruh bizimdir.

Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh bizimdir. O vatanseverlerin Türk milliyetçiliğinin ruhudur..

İsterseniz sorun...

Her evden, her köyden özellikle de Ege'den birçok Mehmedin al kanını toprağa verdiği yerdir orası. Ve o Mehmedlerin torunlarını, tek adam otoriter yönetiminize şimdi itiraz ettikleri için PKK ile eş değer ilan ediyorsunuz. Sonra da gidip bizim canlarımızın başında dua okuyorsunuz.

Onlar, Yunan'ı görmezden gelin diye de şehit olmadı..

Onlar, Barzani'ye Türkiye'de parti kurdurun da yarın bir gün Irak'taki gibi bölünmenin yöntemlerini uygulasın diye de şehit olmadı...

Onlar özgür bir vatan, bağımsız bir Türkiye için şehit oldu.