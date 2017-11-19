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Erdoğan: "Mesele şahıs meselesi değil, açıklamaları olumlu buluyorum"

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Erdoğan: "Mesele şahıs meselesi değil, açıklamaları olumlu buluyorum"
Bayburt'ta düzenlenen AKP İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında kendisini ve Atatürk'ü hedef alan skandala sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta düzenlenen AKP İl Kongresi'ne katıldı. NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kendisini hedef alan skandal tepki gösterdi. Ayrıca bu konuda NATO'ya tepki gösteren muhalefet parti temsilcilerinin de açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. 

"AÇIKLAMALARI DA OLUMLU BULUYORUM"

"Mesele şahıs, parti meselesi değildir" diyen Erdoğan, "Hedef Türkiye’dir, Türk milletidir. İşte en son NATO tatbikatında hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, hem de şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler bir skandala imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri sevinçle karşılayanların işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Açıklamaları da olumlu buluyorum. Mesele şahıs, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye’dir, Türk milletidir" ifadelerini kullandı.

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