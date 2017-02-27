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Kurtulmuş'tan Kürdistan paçavrasıyla ilgili açıklama

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Kurtulmuş'tan Kürdistan paçavrasıyla ilgili açıklama
Hükümet sözcüsü Kurtulmuş, havalimanlarına ve Çankaya Köşkü'ne asılan sözde Kürdistan paçavrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, skandal olayla ilgili "yadırganacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, sözde Kürdistan paçavrasının asılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İhanet paçavrasının havalimanlarına ve Çankaya Köşkü'ne asılmasının normal olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "HDP’lilerle ilgili yaptığı açıklama Türkiye temaslarında gündeme gelmedi. Bölgede barışın sağlanması, terör örgütlerine karşı ortak mücadele gündeme geldi. Sayın Barzani Türkiye’ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem üç bayrak asılmıştır. Önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla. Irak anayasasında oraya uygundur. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor" şeklinde konuştu.

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