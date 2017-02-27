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Çankaya Köşkü’nde sözde Kürdistan paçavrası

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Çankaya Köşkü’nde sözde Kürdistan paçavrası
Atatürk ve Esenboğa Havalimanlarına asılan sözde Kürdistan paçavralarının ardından, bir skandal görüntü de Çankaya Köşkü’nden geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Peşmerge başı Barzani’nin görüşmesi sona erdi.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, salonda bulunan sözde Kürdistan paçavrası dikkat çekti.

HAVALİMANLARINA DA ASILMIŞTI

Sözde Kürdistan paçavrası, peşmerge başı Barzani’nin Türkiye’ye gelecek olmasından dolayı Atatürk ve Esenboğa Havalimanlarına da asılmış, bu duruma tepki gösteren vatandaşlar gözaltına alınmıştı.

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