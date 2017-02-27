Kürdistan paçavrasını protesto ettiler gözaltına alındılar

BBP Bolu eski il başkanı Mahmut Alan ve beraberindekiler, Atatürk Havalimanı'ndaki paçavra skandalına tepki gösterdiler. Prostestocu grup Türk bayrakları açtıkları sırada gözaltına alındı.

Eski Büyük Birlik Partisi(BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan ve yanındaki 4 kişi, saat 01.45’te Atatük Havalimanı İç Hatlar Geliş kapısı önüne gelerek içeri girmek istedi. Ellerinde Türk bayrağı olan Alan ve beraberindekileri güvenlik görevlisi durdurarak içeri almadı. Bunun üzerine Alan, “Barzani gelmiş bugün. Barzani protesto etmek için buradayız. Hiçbir devletin tanımadığı Barzani bugün buraya indi. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan topraklarımızda Kürdistan adı anıldI" dedi.

Havalimanı polisi, Mahmut Alan’ı gözaltına alarak Atatürk Havalimanı Karakolu’na götürdü. Alan’ın karakoldaki ifade işlemleri sürüyor.