Malazgirt Zaferinin 946'ncı Yıldönümünde Utanç Tablosu...

Türk'e Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 946'ncı yıldönümünde, Türkleri anayurdundan kovmak, Bizans'ı yeniden tesis etmek için vizyona konulan tezgah tüm hızıyla devam ediyor. Yunanistan, Ege'deki adalarımızı işgal edip her birine Bizans bayrağı çektikten sonra KKTC'yi de yutarak, Türkleri Anadolu'dan çıkarma planının en önemli ayağını başarmak üzere!..

Nasıl mı?

Vasilou Nineyi eve döndürüyorlar ya!.. İşte şöyle;

İsviçre'de yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan güya bir sonuç çıkmamıştı ya!.. Hani o resmi açıklamalara göre... Peki, AKP hükümeti ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın teslimiyetçi politikalarında bir değişiklik oldu mu?.. Hayır!.. Tam tersine, hızlanarak el altından devam ediyor... AKP iktidarı ve Mustafa Akıncı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Kıbrıslı Rumlarla birlikte Güney'e kaçan Arap asıllı Hıristiyan Maronitlere köylerine dönüş izni verdi. Ayrıca Maronitlerin mülklerine dönebilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarına başlama kararı alındı. Maronitler mülkiyet hakkına yeniden kavuşacak. 1250 Maronit'in, günümüzdeki adıyla Gürpınar olan ve askeri bölge içinde kalan alanlara yerleştirilmesi bekleniyor. Maronitlerin yerleşeceği bölgeye yapılacak olan alt yapı çalışmalarını Türkiye finanse edecek. Yani alt yapının masraflarını Türk Milleti ödeyecek.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında birbirine yakın 4 köyde yaşayan Arap asıllı Hristiyan Maronitlerden sadece Kormacit köyünde yaşayanlar evlerini terk etmemişti. Diğer 3 köyde yaşayan Maronitler ise Kıbrıslı Rumlar ile birlikte güneye kaçmış, bu 3 köy askeri bölge içinde kalmıştı.

Maraş, Rumlara iskâna açılıyor

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım Ege'de başlayan ve Kıbrıs ile paralel giden Bizans projesinin en önemli ayağına şöyle dikkat çekiyor;

"Barış Harekâtından sonra 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 2 Ağustos 1975 tarihinde de Kıbrıs Türk Federe Devleti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Nüfus Mübadelesi Antlaşması imzalandı. Bu süreç içinde Güney Kıbrıs bölgesine kaçan Maronitler, Türk bölgesine geçmek için talepte bulunmadı. 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde ve sonrasında Maronitlerin Türk bölgesine geçiş talepleri olmadı.

Vasilou Nine, Kıbrıslı Rumlar ile birlikte güneye kaçarken 61 yaşındaydı. Kendi tercihini kullanarak güneye geçen ve 43 yıldır köyüne dönmek için hiçbir talepte bulunmayan Vasilou Nine, ne oldu da KKTC bölgesindeki köyüne geri dönmek istiyor? İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinde, Rum tarafına toprak verme konusunda başarılı olamayan AKP Hükümeti ile KKTC Yönetimi şimdi de Türk toprağı olan askeri bölgeye Arap asıllı Hristiyan Maronitleri yerleştirmeye çalışıyor. Maronitlere dönüş izni veren KKTC Yönetiminin, önümüzdeki dönemde de kapalı Maraş kentini Rumların iskânına açabileceği konuşuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 11 Şubat 1959 tarihli Garanti Antlaşmasının 1, 2 ve 3. maddelerinden kaynaklanan haklarını kullanarak 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtını icra etti. Maronitlere KKTC'ye dönüş izninin verilmesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın meşruiyetine gölge düşürüyor. Dönüş izni verilmesi ve Türkiye'nin altyapı masraflarını finanse etmesi, 1974 yılında Maronitlerin haklarının ihlal edildiği ve şimdi de iade edildiği anlamına gelir. AKP Hükümeti ve KKTC Yönetimi kendi ayağımıza kurşun sıkıyor.

AKP Hükümeti ve KKTC Yönetiminin hatalarını ve teslimiyetçi politikalarını Türk Milletine finanse ettirmesi asla kabul edilemez. Maronitlerin KKTC'ye dönüş projesi derhal durdurulmalıdır. AKP Hükümeti ve KKTC yönetimi boş işlerle uğraşmak yerine, KKTC'nin tanınması, KKTC'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, Ercan Havaalanı'nın uluslararası uçuşlara açılması, Girne, Gemikonağı ve Magosa limanlarının uluslararası deniz ticaret trafiğine açılması için diplomatik girişimlerde bulunmalıdır."

Eyy!.. Yıllardır AKP iktidarının yalanlarına kanarak Halifelik hayallerine dalanlar ve de onun peşinde koşanlar... Eyy!.. Bugün Malazgirt'te kurulan kıl çadırları, atılan okları görüp de heyecana kapılacaklar... Bilin ki; o oklar kalbimize saplanacak. İnanmıyorsanız, Ege'de Yunan'ın işgal ettiği Türk topraklarına ve Kıbrıs'a bakın...

Ha, doğru!.. Türk'ün Anadolu topraklarında bir din devleti kuruluyor. Böyle giderse adı Bizans ve Hıristiyan olacak!..