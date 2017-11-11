Meral Akşener: Baraj kaygımız yok, yola çıktığımızda erken seçim gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim barajı tartışmalarına ilişkin, "Bizim programımızda barajla ilgili bakış açımız var ama ister 10 olsun, ister indirilsin, o bizim açımızdan bir problem teşkil etmiyor. Yola çıktığımızda erken seçim gelecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çankaya'daki genel merkez binasının açılışına katıldı.

Açılış töreninde genel merkez önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, İYİ Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu belirtti.

Akşener, "İYİ Parti Türkiye'ye iyi geldi. 25 Ekim'de kuruldu. Ne oldu? 29 Ekim'de kimse hastalanmadı. Meğerse bizi yönetenler turp gibi sağlıklıymış ama sağlıklarının iyi olduğunu anlamak için İYİ Parti'nin kurulması gerekiyormuş." dedi.

Konuşması sırasında Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu anan Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye'nin kamplaştıran, kutuplaştıran, kavga ettiren dilini değiştirdiğini söyledi.

Partinin kuruluşu sırasında yaşadıkları sıkıntıları anlatan Akşener, kurucular kurulunda yer almak isteyen gençlerin işinden olduğunu ifade etti.

Projeleri milleti dinleyerek oluşturacaklarını ifade eden Akşener, genç nüfusta işsizlik oranının arttığını, uyuşturucu kullanımının 11 yaşına kadar düştüğünü, bunların önüne geçeceklerini kaydetti.

Partiyi milletle imece usulü kurduklarını dile getiren Akşener, parti çalışmaları kapsamında şehir şehir, sokak sokak, esnaf esnaf dolaşacaklarını söyledi.

"BARAJ KAYGIMIZ YOK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, "seçim barajı" tartışmalarına ilişkin soruya, "Bizim programımızda barajla ilgili bakış açımız var ama ister 10 olsun, ister indirilsin, o bizim açımızdan bir problem teşkil etmiyor. Programımıza Türkiye'de temsilde adalet sağlanması için bir bakış açısı koyduk ama an itibarıyla kendileri bilir." yanıtını verdi.

"İYİ PARTİ OLARAK DOLAŞMAYA BAŞLADIĞIMIZDA ERKEN SEÇİM GELECEK"

"Parti olarak bir erken seçime hazır mısınız?" sorusu üzerine Akşener, "Biz hazırız ama erken seçim çağrıyla olmaz. Türkiye'yi arkadaşlarımla beraber İYİ Parti olarak dolaşacağız ve sonuç itibarıyla göreceksiniz, herkes dolaşacak ve erken seçim o zaman gelir" dedi.

"PROJE PARTİSİ" İDDİALARINA SERT YANIT

"Partinizden 'İYİ Parti bir proje partisidir' diyerek istifa edenler oldu, nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, böyle diyerek istifa eden olmadığını söyledi. Akşener, partiden istifa eden kurucu üye Cevher Cevheri'nin açıklamasında böyle bir ifade yer almadığını belirtti.

Cevheri'nin bu fikrinden vazgeçmesi için gayreti olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"ELİNİZDE BELGE VARSA TUTUKLAYIN"

"3 ay sonra kongrelerimizi yaptığımızda umut ediyorum tekrar İYİ Partili olabilir. Benim ne dokunulmazlığım var ne başka bir şeyim var. 22 aydır 'Proje' diyorsunuz. Bu nasıl bir devlettir ki bu kadar büyük projelerin önüne geçemiyor? Alt tarafı bir kadın, yalnız başına bir kadın. Tutuklayın götürün gitsin, varsa elinizde belge, bilgi. Proje partisi... Siz uyuyor musunuz? Adalet uyuyor mu? Hakimler uyuyor mu? İçişleri Bakanlığı yan gelip yatıyor mu? Böyle büyük projeler var madem, ben de bunun merkeziysem, dokunulmazlığım yok, oyum yok, buyum yok. Tutun ensesinden götürün. Yok proje partisi, yok FETÖ destek oldu. Bunları bır bır bır, mıy mıy mıy söylüyorsunuz. Siz güçsünüz, devletin sahibisiniz. Varsa elinizde, gereğini yapın."

Ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yönetildiğini ifade eden Akşener, şunları söyledi:

"7 SÜLALEMDE FETÖ'CÜ YOK"

"Çıkarın bir tane KHK, deyin ki 'Biz Meral Akşener'den hoşlanmadık, içeri alıyoruz', alın. Mani mi var?' Pasaport almadım 'kaçtı' denmesin diye. Sülalemde, kardeşlerim, ablalarım, ağabeyim, yeğenlerim, oğlum, gelinim demiyorum, yedi sülalemde, gidin köyüme bakın, bir FETÖ'cü, FETÖ'den başına bir iş gelmiş yok, sempatizanı yok. Bilmem nesi bir kişi bulun ben siyaseti bırakacağım, bunu söyleyen bir siyasetçi çıksın bu ülkede. Bir mücadeleye sekte vermemek için biz edepli edepli oturunca yani bir pişkinlik, şımarıklık, saygısızlık ortaya çıktı. Hadi buyurun."

Akşener, "Seçim Kanunu'nda değişiklik olması halinde seçimlere girmek için bir B planınız var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Valla biz seçimlere gireceğiz. Allah bize yardım edecek. Biz bütün bilgileri açık götürdük. Yerli yabancı gizli bir görüşmem olmadı. Her şey açık, adresi belli yerlerde görüştüm. Denildi ki bir sene... Bize 6 ay yetiyor ama 'Bir sene sonra olması lazım' denildi. Bir yıllık süre, o zaman da tabii ki bir yol arayacağız."