Öymen: "Hedef Büyük Kürdistan'ı kurmak"

Emekli büyükelçi Onur Öymen, peşmerge reisi Mesud Barzani'nin, referandumu, Büyük Kürdistan'ı kurmak için yapmak istediğini söyledi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

IŞİD sonrası döneme ilişkin planların içinden geçtiğimiz süreçten çok daha önce yapıldığını ifade eden Öymen, "Barzani, ilk aşamada Büyük Kürdistan demeyecek. Kendi sınırları içinde bir yönetim diyecek. Ancak nihai amacı önce Suriye'deki Kürtlerle birleşmek, ardından koşullar el verirse İran'daki Kürtlerle birleşmek isteyecektir. İleride zaman içinde uygun fırsat olursa Türkiye'deki Kürtlerle birleşmek" dedi.



Onur Öymen, bundan sonra Orta Doğu'da yaşanacak en önemli olayın, yayınlanan haritalar doğrultusunda meydana gelecek gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Bunun ortaya çıkmasının stratejik sebepleri olduğuna vurgu yapan Öymen, şunları söyledi: "Bu stratejik sebeplerden bir tanesi İsrail'in güvenliği. Bu noktada sıkıntı kaynaklarından biri İran. İran İsrail'e karşı olan Hizbullah'ı ve Hamas'ı destekliyor, silahlandırıyor. Buna karşılık İran'a bir şey yapamıyorlar. Nedeni ise İran coğrafi olarak çok uzak İsrail'e ayrıca tesisleri dağılmış durumda. Bu nedenle İran'a karşı Irak'ın kuzeyinde bir bağımsız Kürt devleti olacak, yani ikinci İsrail gibi olacak." ABD'nin de hem İran'ı kontrol altında tutmak, hem de bölge petrollerini kontrol etmek için bunu istediğini dile getiren Öymen, "İsrail ve ABD isteyince başındakiler de zeminini hazırlıyor" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunan politikaları daha yüksek sesle dile getirmesi gerektiği vurgusunu yapan Öymen, şöyle devam etti: "Biz de en başından beri bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunuyorduk. Ancak son zamanlarda Rant Corparation belgeler yayınladı. Bir Kürt devleti kurulursa 'bunun bölgeye etkileri ne olur' analizi yapıldı. Bu raporda bazı tespitler var. Örneğin. 'Türkiye başlangıçta bu devlete çok karşıydı, son zamanlarda bunu biraz sineye çekecek gibi gözüküyor, çünkü kuzey Irak'ta ticari menfaatleri var' tespiti yapılıyor. Olaylar bu şekilde devam ederken Türkiye'den ciddi bir tepki gelmedi. Siyasi iktidarın gösterdiği tepkiler ise zayıf. 'Uygun olmaz, olumsuz sonuçları olur' gibi cümleler kuruluyor. Açıkçası 'Ey Barzani' diyen yok. Tablo bu maalesef. Buna benzer haberlerin çıkmamasını yadırgamamak lazım."



ABD Başkanı Donald Trump'un belirsizliğinin sorun olduğunu da ifade zeden Öymen, "Trump'a kadar ABD yönetiminin ve başkanlarının ne yapabileceği kestirilebiliyordu. Ancak Trump öngörülemeyecek bir başkan oldu. Yarın ne yapacağı belli değil. Kürt politikası ne olacak, başka politikaları ne olacak, Kuzey Kore politikası ne olacak, belirsiz" dedi. Onur Öymen, Türkiye'nin bu noktada kendi coğrafyasındaki bu şekillenmeye karşı güçlü bir kamuoyu oluşturması ve bütün bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunan görüşleri ön plana çıkarması gerektiğinin altını çizdi.



Türkiye'deki muhalefet partilerinin de yüksek sesle bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün Türkiye açısından önemini dile getirmeleri gerektiğini aktaran Öymen, sözlerini şöyle tamamladı: "İktidarın baskısıyla muhalefeti dar bir gündeme hapsettiler. Kendini savunma zorunda bıraktılar. Oysa muhalefet gündem oluşturabilmeli. Örneğin yine kimse Kerkük'ten bahsetmiyor. Oradaki Türkmenlerin Türkiye'den başka hiçbir güvenceleri yok. Telafer'de saldırılar oluyor, oradaki Türkmen sayısını kim biliyor. Burada neler olduğunu kim biliyor. Yani dış politikada Türkiye son zamanlarda eksen kaydırdı."