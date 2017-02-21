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Ozan Arif referanduma böyle 'hayır' dedi

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Ozan Arif referanduma böyle 'hayır' dedi
Ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Ozan Arif referandumda 'hayır' diyeceğini yazdığı bir şiir ile açıkladı. 'Cahilce Evet Deme!' diyen Ozan Arif'in şiiri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Ozan Arif referanduma 'hayır' diyeceğini yazdığı bir şiirle dile getirdi.
"Cahilce "evet" deme; bizi satan kurtulur! Arif‘ce "hayır" de ki; belki vatan kurtulur!.." sözleriyle dikkat çeken şiir sosyal medyada büyük beğeni toplarken paylaşım rekorları da kıryor.

İşte Ozan Arif'in 'Hayır' dediği o şiir:

CAHİLCE ‘EVET’ DEME!..

Benim vatan sevgimle,

Hiç kimse yarışmasın!..

Ben kurtlara seslendim,

Çakallar karışmasın!..

*

Soruyorsun velâkin, ne söylesem bilmem ki!..

Ancak şöyle söylersem, anlarsın beni belki!..

*

Bir, beş değil kaç kere, ateşlere atıldık!

Satıldık be kardeşim, anlasana satıldık!..

*

Seni, beni teşkilat, bağımızdan tuttular!..

Götürüp el alemin, sürüsüne kattılar!..

*

Açık açık durum bu, ne beni yoruyorsun?

Kurt‘tan köpek olur mu, ne diye soruyorsun?

*

Seni, beni, bizleri, satana "hayır" elbet!..

Atimizi ateşe, atana "hayır" elbet...

*

"Hayır.." diye haykır ki, bizi satanlar duysun,

Türkiye‘de Türklüğe, Türk‘e çatanlar duysun...

*

Pe-ka-ka‘yı daha dün boşayanlar utansın!..

Fetö ile nikahsız yaşayanlar utansın!..

Ata sözüdür ata, domuz gönü post olmaz,

Bunların hiç birinden ülkücüye dost olmaz...

Sakın evet deyip de yılanları koruma!

Hırsızı, hırsızlığı, çalanları koruma...

Yasa diye yapılan planlara "hayır" de...

Bütün bu yalanlara, dolanlara “hayır„ de.

O on sekiz maddeyi, iyi oku, iyi bak...

Gayesi Vatan değil, kişileri korumak!..

Cahilce "evet" deme; bizi satan kurtulur!

Arif‘ce "hayır" de ki; belki vatan kurtulur!..

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