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Özdağ'dan paçavra skandalına tepki

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Özdağ'dan paçavra skandalına tepki
MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Peşmergebaşı Barzani'nin gelişi ile Atatürk Havalimanı konukevine asılan Kürdistan paçavrasına Balgat Yönetimi üzerinden tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Peşmergebaşı Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda yaşanan Paçavra rezaletine Balgat üzerinden tepki gösterdi. 

Havalimanı konukevine asılan Kürdistan paçavrası Ülkücülerle beraber birçok kesimden büyük tepki gelmişti. Paçavra skandalına Özdağ da tepki gösterdi. Özdağ sosyal medya hesabından Balgat Yönetimini eleştirerek, "Günaydın Balgat. Ortağınız AKP'nin diğer ortağı Barzani'nin flamasının Ankaraveİstanbulda göndere çekilmesinden hiç rahatsız olmadınız galiba" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımları:

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