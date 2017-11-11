Paylaşılamayan PKK kontrolsüz mülteciler

PYD/YPG/PKK Türkiye'ye tehdit teşkil ederken, ABD ve Rusya tarafından müttefik olarak kabul ediliyor ve paylaşılamıyor.

Ülkede bulunan başta Suriyeli olmak üzere birçok kayıtlı veya kaçak mülteci kontrol edilemiyor. Şimdilik potansiyel tehdit durumunda, ancak yakın gelecekte değişik formatlarda aktif duruma gelebilir.

ABD, PKK müttefikliğini itiraf etti

Alman ARD kanalı, Suriye'deki ABD kuvvetlerinin komutanı General Thomas ile yapılan röportajı yayımlamıştır. Röportajda General Thomas, PKK'yla müttefik olduklarını itiraf etmiş, üstüne üstlük bu örgütün demokrat olduğunu da söylemiştir.

Ayrıca ABD'li yetkililer örgütün YPG, SDG gibi isimler almış olsa da bunların PKK olduklarını bildiklerini ve DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede müttefik olduklarını da ifade etmişlerdir. Bu nedenle onlara her türlü silahı verdiklerini de açıklamışlardır.

Türkiye'nin PKK terörüyle yaptığı mücadelede örgütten ele geçirilen silahların ABD yapımı olduğu görülmüş ve bu silahların PYD'ye verilen silahlar olduğu anlaşılmıştır. PYD/YPG/PKK'nın aynı şey olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak ortaya çıkan durum, söylenmekten imtina edilen gerçeği ve müttefikliği itiraz edilemeyecek hale getirdiğinden itiraf da kaçınılmaz olmuştur.

Rusya'da geri kalmak istemiyor

Rusya, Suriye rejimiyle ittifak içinde olmasına, Suriye'deki deniz ve hava üssünü kalıcı hale getirmesine rağmen, ABD'nin Suriye kuzeyinde PYD'yle müttefiklik ilişkisinden rahatsız olmuş ve kontrolü kaptırmamak için o da PYD'yle işbirliği yapmıştır. Afrin'de bayrak göstermektedir. Moskova'da büro açmasına izin vermiştir.

Rusya, bir taraftan Türkiye ve İran'la ittifak içinde hareket ederken, diğer taraftan Astana toplantısına, Türkiye'ye tehdit PYD/PKK terör örgütünü de davet etmekten geri kalmamıştır. Türkiye'nin buna itiraz etmesi üzerine toplantının ertelendiği ve toplantıya PYD'nin davet edilmeyeceği Türk yetkililerce açıklanmıştır. Ancak Rusya bunu yalanlamıştır. Rusya da PYD'den vazgeçememektedir.

PKK alanını ve desteğini genişletti

Bu durumda, Fırat Kalkanı Operasyonuyla kontrol altına alınan kesim hariç, Suriye sınırının tamamıyla, Irak merkezi yönetimin henüz hâkim olamadığı IKBY bölgesinden dolayı Irak sınırının tamamı da PKK'nın harekât alanı haline gelmiştir.

Avrupa'yla birlikte ABD'nin de, Rusya'nın da desteğini alan PKK'nın alanı ve imkânları artmıştır. Mücadelenin bu faktörler de gözetilerek yürütülmesi gerekmektedir. İran ve Irak merkezi yönetimiyle PKK müşterek tehdidine karşı ittifak içinde, hatta ortak hareket edilmesi yararlı olacaktır. Ülke içinde yapılan mücadelenin yanında sınır ötesi hava operasyonlarıyla birlikte derinliklerde yapılacak kara operasyonlarının bu kapsamda yapılmasının etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Mülteciler kontrol edilemiyor

Türkiye'de 3,5 milyon olduğu söylenen ve birçok konuda sorun yaratan Suriyeli mültecilerin çoğunun ülke içinde kontrol edilemediği görülmektedir. Bunlara diğer ülkelerden gelen ve çoğu da kaçak olan mülteciler de eklendiğinde, güvenliğin yanında iç huzur, sosyal ve ekonomik sorunlar başta olmak üzere sıkıntılar daha da artmaktadır.

Diğer taraftan IŞİD'in, Irak ve Suriye'deki kontrolü kaybetmesiyle bölgeden kaçan IŞİD mensuplarının nerelere gittikleri de meçhuldür. Ancak bunlardan Türkiye'den gidenlerin ülkeye dönmeleri, bir kısmının da gelmeleri söz konusudur. Bunların da belirli merkezlerden kontrollü veya bağımsız olarak terör eylemleri yapmaları da kuvvetle muhtemeldir.

Rusya-Afganistan savaşı esnasında ve sonrasında Afganistan'dan Pakistan'a göç eden mültecilerin kontrol edilemediği, orada Taliban okullarında eğitildiği, dönüşlerinde Afgan Talibanını oluşturdukları, sonra da içlerinden El-Kaide'nin çıktığı bilinmektedir.

Bu nedenlerle ve ülkemizdeki mevcut mülteci sorunları da dikkate alındığında kontrolün ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bir an önce gerekli tedbirler alınmalıdır.