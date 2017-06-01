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Şehit Yarbay Songül Yakut FETÖ'nün kumpas mağduruydu!

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Şehit Yarbay Songül Yakut FETÖ'nün kumpas mağduruydu!
Jandarmanın 167 yıllık tarihinde Türkiye'nin ilk kadın ilçe Jandarma Komutanı olan Yarbay Songül Yakut'un da olduğu ortaya çıktı.

Şırnak'ta askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 13 rütbeli asker şehit oldu. Şehit olan askerlerin arasında Jandarmanın 167 yıllık tarihinde Türkiye'nin ilk kadın ilçe Jandarma Komutanı olan Yarbay Songül Yakut'un da olduğu ortaya çıktı.

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AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR YAPTI

Oda TV'de yer alan habere göre Ankara Beypazarı ve Diyarbakır'da görev yapan Yarbay Yakut, görev bölgelerinde aile içi şiddete karşı yürüttüğü çalışmalarla tanınıyordu.

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KÜÇÜK YAŞTA YETİM KALDI

Yarbay Songül Yakut’un, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde oturan ana ocağına ateş düştü. Küçük yaşta babası ölen şehit Yarbay Yakut’un Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Sebahat Yakut’a acı haber, gece yarısından sonra İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan tarafından iletildi. Kızının şehit haberini öğrenen Sebahat Yakut, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin de müdahalede bulunduğu acılı anne kızının şehit olduğunu uzun süre kabullenemedi.

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ANNESİYLE YAŞIYORDU

Anne Sebahat Yakut güçlükle sakinleştirilirken jandarma tarafında da eve Türk Bayrağı asıldı. Şehit haberinin ardından mahalle sakinleri de Yakut’un evine akın etti.

5 kardeşten en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Yarbay Songül Yakut’un geçen yıl annesine Ören Mahallesinde ev aldığı ve bugün de telefonla görüştüğü öğrenildi. Bahçe işleri ile uğraşmayı seven şehit Yarbay Yakut'un, izinlerinde Ören’e geldiği ve kayısı bahçesinde zaman geçirdiği belirtildi. 

AĞBABA: BÜYÜK MÜCADELE İLE GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ


CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Songül Yakut ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Songül Yakut Malatya'lı yakın arkadaşımızdı. Kumpasla Ordu'dan atıldı. Büyük mücadele ile görevine geri döndü. Bugün de şehit oldu" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTIK

Mansur Yavaş da Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "İlk görevi Beypazarı İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı idi,birlikte çalışmıştık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. 

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FETÖ ÇETESİNİN HIŞMINA UĞRAMIŞTI
 

Avukat Şule Nazlıoğlu Erol da, Yakut'un ölümünün ardından paylaştığı mesajda, "Bana geldiğinde çok üzgündü. O güzel gözleri çakmak çakmaktı. Binbaşı Songül. İğrenç FETÖ çetesinin ordudaki uzantılarının hışmına uğrayıp, uzaklaştırılmıştı. Sonunda verilen hukuki mücadele sonunda beraat edip çok sevdiği mesleğine döndü. Rütbesini aldı ofise geldi. Yarbay rütbesini kutladık. Tayin olacaktı ayrıl gitme dedim. Dinlemedi güzel kızım. Tayin Şırnak'tı. Bugün düşen helikopterde şehit düştü. Güzel kızım biz yıkıldık ama sana söz mücadeleye devam edeceğiz. Melekler yoldaşınız olsun, yolunuz ışıklarla dolsun. Seni üzenlerin hepsi yerle yeksan olsun" dedi. 

GÖREVE DÖNER DÖNMEZ ŞEHİT OLDU

Balyoz kumpasından uzun süre tutuklu kalan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Yarbay Songül Yakut’un şehit olmasının ardından şu satırları yazdı:

“Bu kumpasın şahidiyim. Yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hukuken en büyük destekçileri cezaevi arkadaşım (e) Alb. şimdi avukat Mustafa Yvnc (Yuvanç) ve ablamız değerli avukat Şule Nazlıoğlu Erol'du.
Ne yazık ki göreve döner dönmez atandığı Şırnak'ta o şehit düştü.
Onuruyla yaşadı. Şehitlerle buluştu. Ona kumpas kuran çoğu cezaevinde bulunan FETÖ'nün sırtlanları kimle buluşacaklar bakalım.
Tıpkı bir diğer cezaevi kalmışlığımız olan Taylan Özgür Kırmızı'nın dediği gibi "Bizim çocuklara selam söyle" olur mu?
Güle güle Songül Yarbayım, güle güle...
Dua ile…"

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