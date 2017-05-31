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Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

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Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu
Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasında, jandarmanın ilk kadın komutanı Yüzbaşı Songül Yakut'un da şehit olduğu öğrenildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Açıklamada, “Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi. 

İLK KADIN KOMUTAN DA ŞEHİT OLDU

Şırnak'ın Şenoba İlçesi'nde yaşanan helikopter kazasında, jandarmanın ilk kadın komutanı Yüzbaşı Songül Yakut'un da şehit olduğu öğrenildi.

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