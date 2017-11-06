Riyad'a düşen füzelerin ardından Suudi Arabistan'dan flaş karar!

Başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı'nın yakınlarına düşen füzelerin ardından harekete geçen Suudi Arabistan, Yemen'e hava, kara ve deniz ulaşımını kapattı

Cumartesi akşam Yemen'den fırlatılan uzun menzilli füzelerin hedefi olan Suudi Arabistan, Yemen'e hava, kara ve deniz ulaşımını kapattı.

Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA'da yayınlanan açıklamada, Yemen'e ulaşımın İran'dan ülkeye gelen silah akışını durdurmak için kapatıldığı belirtildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada, yardım çalışanlarının ve insani yardımların ülkeye girişine izin verileceği duyuruldu.

Cumartesi günü Yemen'den atılan füzelere Suudi füze savunma sistemi müdahale etmiş ve füzeler başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı yakınlarında boş bir araziye düşmüştü. Olayda ölen veya yaralanan olmamıştı.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı füzeler İran yapımı, Yemen Ordusu'nun cephanesinde yer almıyor." dedi.

Husilerin cumartesi günü Riyad'a, öncesinde de Mekke'deki kutsal mekanlara balistik füze atmasını "barbaca saldırı" olarak niteleyen Maliki, "Husiler, İran rejiminin desteği olmadan gerilimi tırmandıramazdı." ifadesini kullandı.

Olayın ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı suçlamıştı ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla suçlamaları reddetti. Saldırıyı, 2015'ten bu yana başkent Sana dahil olmak üzere Yemen'in bazı bölümlerini kontrol eden İran destekli Şii Husi hareketi üstlendi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'de Husilerle savaşıyor. Ülkede devam eden iç savaş şu ana kadar 10 bin kişinin hayatına mal olurken, çok ciddi bir insani krizi de tetiklemiş durumda. Arap dünyasının en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de, iç savaşın ardından yarım milyondan fazla kişi koleradan etkilenirken, yedi milyon kişi ise açlıkla boğuşuyor.