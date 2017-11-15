Totaliter Tek Adam Sistemi

Taşeronluğunu Devlet Bahçeli'nin yaptığı anayasa değişikliği sisteminde Cumhurbaşkanı aynı zamanda siyasi partinin de genel başkanıdır.

Yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının sözleri yasalardan etkili hale gelirken emirleri demiri kesecek keskinliğe ulaşmıştır.

Cam filminden yabancı futbol sayısına!

-"TEOG kalkmalı" dedi…TEOG'u kaldırmak için harekete geçildi.

- 'Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılması öngörülen zam fazladır', dedi. MTV'ye yapılması düşünülen zam düşürüldü.

-Üniversite sınavlarını tartışmaya açtı. O, konuşana kadar uyuyan YÖK birden harekete geçti.

-Otomobillerdeki 'cam filmi yasağını gözden geçirin' dedi, gereği yapıldı.

-Yabancı futbolcu konusunda da "2019'dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu tüm kulüplerle masaya oturmalı ve bundan sonraki sürecin nasıl sürdürüleceğine karar vermelidir" dedi, gereği yapılıyor'.

- "Hesabi değil hasbi" olunacak diyerek Belediye Başkanlarının istifasını buyurdu. Belediye Başkanlarının kimisi "kanım kurusun", kimisi "emir demiri keser", kimisi de ağlayarak görevi terk etmek zorunda kaldı.

Başka hiçbir unsura bakmadan yukarıdaki gelişmeler bile Türkiye'deki sistemin demokratlığını tartışmaya açmaya yeterlidir.

Her şeyin bir kişiye indirgendiği, bir kişinin her şeye hükmettiği yerde sistem demokratik değil totaliterdir.

Ancak totaliter sistemlerde cam filminden, yabancı futbolcuya her konuya bir kişi müdahil olabilir.

Şartlar eşit değil!

Bu kadar yandaş medya, yandaş iş adamı, yandaş STK, yandaş gazeteci, yandaş rektör, yandaş akademisyen üreten bir sistemde siyasi şartlar eşit değildir. Siyasi şartların eşit olmadığı bir yerde sistemi demokratik yapmak mümkün olmaz. Çünkü demokrasi gerçekte "şartların eşit kılınması" sorunudur.

Hemen her konuda neredeyse 24 saat hep "Reis" konuşuyor. Medyada tek yanlı tetikçiler, racon kesip algı yönetiyor, muhalefet suskunluğa mahkûm edilmiş durumdadır.

Demokrasilerde şekil şartlarının varlığı önemlidir. Ancak demokrasi şekil ve yapıdan çok daha öte bir şeydir. Demokrasi, ülkenin kaderini seçim yoluyla da olsa bir kişinin iki dudağı arasına yerleştirmek hiç değildir. Kral yetkisi kullanan bir şahsın halk tarafından seçilmiş olması onu demokrat değil, seçilmiş kral yapar.

Trotsky ve Michels'e kulak vermek!

Lenin 1903'te ne yapılmalı? Adındaki kitabında ilk kez demokratik merkeziyet teorisini geliştirdiği zaman, Trotsky aşağı yukarı şu itirazı ileri sürmüştür: Partiyi proletaryanın yerine, ardından merkez Komiteyi Partinin yerine, en sonra da Parti Genel Sekreterini merkez Komite yerine geçireceksiniz ve işin sonu proletarya adına, bir tek kişinin mutlak iktidarı olacak. SSCB'de tam da Trotsky'inin öngördüğü süreç yaşanmıştır.

Bugün Türkiye'de elbette durum böyle değildir. Ancak buna benzemeye yönelmiş bir siyasi bir ivme söz konusudur.

Michels, siyasi partilerin zamanla ideallerinden uzaklaşarak, bürokrasiye daha doğrusu partiye hâkim lider ve grupların etkisi altına girdiğini ileri sürer. Ona göre demokrasinin bünyesinde oligarşik eğilimler vardır ve demokratik bünye zamanla doğası gereği oligarşiye dönüşür.

Her lider bir kez hâkimiyet tesis edince, hâkimiyetini sürekli kılacak yol ve yöntemleri araştırmaya başlarlar. Bürokratlar iktidarlarını sürekli kılabilmek için başlangıçta savundukları amaç ve ilkelere ihanet edebilirler. Michels'e göre bütün siyasetlerin temel görevi; sosyal ayrıcalıkları garanti altına almaktır.

Sonuçta anayasa değişikliği, Türkiye'yi kendine özgü bir totaliterlikle karşı karşıya bırakmıştır!

Türkiye çok partinin şeklen seçime katılabildiği -şeklen çünkü siyaseten şartlar eşit değil- tek parti, tek adam sistemine geçmiştir.

Tek adam yönetimlerinde kuvvetler arası sınır olmaz, yetki bir elde yoğunlaşıp tekelleşir. Demokratik sistemlerde kuvvetler arasında açık, belirli bir sınır vardır ve her erk kendi sınırları içinde göreceli bir özerkliğe sahiptir.

Türkiye'de partili totaliter tek adam sistemi uygulamadadır.