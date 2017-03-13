Türkiye küçük düşürüldü

Zordaydılar.. Kararsızları etkilemeleri gerekiyordu.

"Teröristlerle birlikteler. Onlar da hayır diyor" dediler tutmadı. Öyle ki yandaş gazeteciler bile bundan hoşlanmadı. Eleştirdiler. "Başka dil kullanın" dediler.

Bu defa "evet çıkarsa terör önlenir" dediler gene beklenen etki görülmedi...

Daha bir başka gelişme olmalıydı. Hem de acilen.. Öyle bir şey olsun ki bunları haklı çıkarsındı.

Nihayet aradıkları kan bulundu.

Almanya ve Hollanda Türkiye'deki evet kampanyasına tam destek verdiler. Onların da işine yaramaktaydı.

Karşı düşman hem gerçek düşmandı ve hem de politik gerçeklikti. Hem Almanya'nın ve hem de Hollanda'nın kendi kamuoyları açısından da bu tepki millî ruha vurgu yapıyordu. Alman halkı açısından yabancıya kapıları kapatmak ve hem de Türkiye'ye meydan okumak onur vericiydi.

Hollanda halkı için de durum aynı.

Küçücük bir devlettiler ama böbürlenen bir dev olan Türkiye'ye meydan okumaktaydılar..

Çok hoşlandılar...

Yakında Hollanda'da seçimler var.

Bu tepki mutlaka orada da işe yarayacaktır. Hollanda millî gururu yükselen bir bulut gibi dolaşmaktadır.

Peki Türkiye?

Türk halkı?

Türkler bu duruma hem öfkelendiler ve hem de ister istemez hükümetle aynı çizgide buluştular.

İstenende bu idi.

Hükümetimiz memnun.

Ya Türkiye'nin onuru?

Millî gururumuz?

Seçimlerden sonra herkes el sıkışır olur biter. Sonrasında unutulur gider.

Önemli olan şimdi, şu an millî öfkeyi yönlendirmek.. Bu durumun bir de tersi var.

Farklı açıdan bakanlar da şöyle düşünebilir: Arkadaş.. Yıllardır seçim yapıyoruz. Onlarca kere bu ülkede miting yapıldı mı? Almanya ile problem çıktı mı?

Hayır.

Daha dün 2 Kasım seçimlerinde bile Almanya ses çıkarmadı.

Hollanda gık etmedi?

Eee?

Şimdi neden herkes ayakta?

Siz olsanız bu soruyu sormaz ve şüphelenmez misiniz? Ve ardından şöyle düşünmez miydiniz? Çünkü şimdi Almanya ve Hollanda "evet" çıksın, Türkiye Büyük Orta Doğu eksenine doğru yol aslın istiyor...

Bir başka soru daha?

Kardeşim. Hollanda'da Türklerden çok Maruklar (Faslılar) yaşıyor. Hollanda niye bunlarla kavga etmiyor da illa bizimkilerle kavgalı.

Fas'ın hükümeti yok mu? Onlar politikacı değil mi?

Aynı şey Almanya için de geçerli..

Yoksa bizimkiler mi geçimsiz?..

Dünya ile kavga ederek Türkiye yönetilebilir mi? Böyle politikalarla başarı sağlanıyorsa neden dünyanın onca ülkesi aynı yolu takip etmiyor.

Bir başka soru daha..

Bu ülkelerde Türk düşmanlığı giderek artarsa bunun sorumlusu Türkiye'deki hükümet mi olacak yoksa Hollanda ve Almanya mı? Çok daha vahimi, Alman hükümetleri ve Hollanda hükümetleri senin vatandaşlarına dışlama politikaları uygulayarak ötekileştirirse sen ne yapacaksın?

Galiba ateşe körükle giden biziz.

Adam seni ülkesine almıyor, sen bütün kapıları zorluyorsun... Buna ne hakkın var?

Bu tür davranışlarla Türkiye küçük düşürülmüştür. Türkiye büyük bir ülkedir ve biz bunu hak etmedik.

Evet, Hollanda ve Almanya kınanacak hareketler yapmıştır. Doğru, ama madalyonun bir de öteki tarafı var: Tavrı net ve belli olan bir ülkenin kapılarını ve sınırlarını zorlamanın neresi başarılı bir diplomasidir. Bunu neden yaptınız?

Her şey referandumda kazanmak için miydi?