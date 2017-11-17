Türkiye NATO tatbikatından askerlerini çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'teki skandal tablo sonrası Türkiye'nin NATO tatbikatından 40 askerini çektiğini duyurdu.

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç’te düzenlenen NATO tatbikatında yaşanan bir skandalı aktardı. NATO koordinesinde gerçekleşen tatbikatta bulunan 40 Türk askerini çektiklerini belirten Erdoğan, “Dün Norveç’te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk’ün resmi ve şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler. Böyle bir ittifak olamaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi gerektiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı var, müdahale etmeyin diyorlar. Müdahale etmeyince bu hale geliyor. Tablo ortada” dedi. “Ya faiz lobisine çalışıyorsunuz ya. Faizleri düşürün. Banka sahipleri, finans sektörü, onlar düşürmüyor faizleri. Faizler düşmezse tabii yatırımlar yürümez. Hala bunu anlatamıyoruz” diyen Erdoğan, “Devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakarlık içinde. Başbakan’la da konuştuk, bu iş böyle yürümez. Bunu bir tabu haline getiremeyiz. Çözmemiz lazım. Ve 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon arttı” diye konuştu.

Erdoğan konuşması sırasında İdlib’de devam eden operasyonlara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye’deki tutumunu ise, “Obama kaç kere bu sözü vermiş olmasına rağmen bu sözü tutmamıştır” sözleriyle eleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasındn satırbaşları…

İl kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kongrelerimizde görevlerini devredecek arkadaşlara hizmetleri için teşekkür ediyorum. AK Parti demokrasiyi harmanlamayı başarabilen bir parti olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Mesele memleket olduğunda tüm arkadaşlarımız takdire şayan bir sorumlulukla hareket etmişlerdir.

SAKIN HA DEDİKODULARA KULAK ASMAYIN

Biz eser üstüne eser koydukça halkımız da bizi desteklemeye devam edecektir. Bizi diğer partilerden ayıran da budur. Ben özellikle şu anda karşımda bulunan yol arkadaşlarımı uyarıyorum sakın ha dedikodulara, fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, ülkemizde yapacağımız çok iş var. Biz kendimize inandıkça milletimizin milletimizin bize olan sadakatı da o kadar artacaktır. Tek yapmamız gereken kendi içimizdeki birliği, beraberliği, kardeşliği ve bununla birlikte milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1, 1.5 yıllık süreci çok iyi değerlendirdiğimiz de seçimlerde hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir neden yoktur. AK Parti’nin Genel Başkanı olarak ben sizlere güveniyorum.

Türkiye içeride ve dışarıda çok zorlu bir mücadele yürütüyor. Daha dün Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarda 2 askerimizi şehit verdik. Rabbim tüm şehitlere rahmet eylesin. Terör örgütünü sınırımızın her iki tarafında da rahat bırakmıyoruz, rahat bırakmayacağız. Onları inlerine kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Operasyonlar kesintisiz sürüyor. O bölgede yoğun kar var, yoğun bir kış var ama silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız bu temasları aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Son terörist de imha edilene veya teslim olana kadar bu operasyonlar devam edecektir.

FETÖ ile ilgili davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı, elde edilen bilgiler ışığında yeni operasyonlar da devam ediyor. Kazıyana kadar bize durmak yok. Asla ara vermek yok. Hangi kurumumuzda varsa, askerimizde, polisimizde, bakanlıklarımızda, yargıda nerede varsa temizlemeye devam edeceğiz. Onların inlerine girdik zaten. Hep söylüyorum acırsanız acınacak hale gelirsiniz.

EKONOMİDE BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Ekonomide de açık bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Belli ki bir yerlerden Türkiye’nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükle de hamdolsun karşı karşıya değiliz.

HALA ANLAMAK İSTEMEYENLER VAR! SEBEBİ FAİZ!

Faizin sebep enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon, yok hıyarmış yok salataymış bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Hala bunu anlamak istemeyenler, batıdaki kafalarla çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar. Batıdaki kafaların da bir kısmı zaten uygulamaları ile bizi destekliyor. ABD’deki faiz oranları ortada. Japonya ortada. Avrupa ortada. Enflasyonların da orada ne olduğunu zaten görüyoruz. Bizdekilere bunu hala anlamadık. Faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Faizleri düşünün. Banka sahipleri, finans sektörü, onlar düşürmüyor faizleri. Faizler düşmezse tabii yatırımlar yürümez. Hala bunu anlatamıyoruz. Devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakarlık içinde. Başbakan’la da konuştuk, bu iş böyle yürümez. Bunu bir tabu haline getiremeyiz. Çözmemiz lazım. Ve 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon arttı. Merkez Bankası yıl sonu şöyle olacak. Söyledikleriniz tutmuyor ya, tutmuyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı var, müdahale etmeyin diyorlar. Müdahale etmeyince bu hale geliyor. Tablo ortada. 2018 yılı için mali disiplini elden bırakmayacağız. Ancak ekonomiyi de çok fazla sıkmadan, yatırımcılarımıza nefes aldıracak bir orta yol bulmalıyız.

Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir. Türkiye’ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere ben bir kez daha sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz.

‘AFRİN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

İdlib operasyonu planlandığı şekilde sürüyor. Türkiye, Rusya ve İran olarak ortak bir tutum geliştirme noktasında mesafe katettik. 22 Kasım’da Soçi’de biraraya geleceğiz. Afrin bizim için çok önemli sınırdaşımız konumunda. Afrin’i terör örgütü PYD’den temizlememiz gerekiyor.

‘OBAMA KAÇ KERE BU SÖZÜ VERMİŞ OLMASINA RAĞMEN…’

Amerika’nın Suriye krizi başladığından beri verdiği sözlerinin büyük bir bölümünü tutmaması hayal kırıklığı olmuştur. Afrin’de aynı oyuna gelmek istemiyoruz. Çok kolay çözebileceğimiz nice sorun Amerika tarafından ısrarla çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka, Mümbiç, Deyrizor böyledir. Bu işi beraber halledelim dediğimiz zaman önceki yönetim, endişe etmeyin demelerine rağmen, Obama kaç kere bu sözü vermiş olmasına rağmen bu sözü tutmamıştır. Ardından gelen yönetim; “Terör örgütü YPG’nin, artık orada biz YPG ile değil, SDG ile işbirliği yapıyoruz”. Yapmayın.

NORVEÇ’TEKİ NATO TATBİKATI SKANDALI

Son olarak dün, Norveç’te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk’ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik. Gerekli bağlantıları vs yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Haktan daha güçlü bir şey olamaz.

DEAŞ denilen örgütü bu örgütle mücadele ettiğini söyleyenler tarafından icat edilmiş bir katiller ordusu.DEAŞ’ı icat ede kimse, PYD’yi kuran odur. Güya DEAŞ’a karşı mücadele ediyor denilerek beslenen PYD’nin aslında aynı madalyonun diğer yüzü olduğu ortaya dökülmüştür. Bu yüzden DEAŞ ile PYD’nin işbirliğini saygı ile karşıladıklarını söyleyenlerin aleni itiraflarından daha somut bir belge aramaya engel yoktur. Bunlar için DEAŞ, İslam düşmanlıklarını rahatça dile getirmenin bir aracıydı.

Ülkemizdeki ana muhalefet partisinin yerlilikten uzak bir siyaset izliyor olması dikkat çekicidir. Anlaşılan o ki, kendilerine verilen rol budur. Biz buna rağmen kendilerine siyaset zemininde mücadele edecek ve takdiri milletimize bırakacağız. Biz milli iradeye saygı duyan bir partiyiz. 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyerek saygısızlığı yapan partinin başındaki zat, SGK’ya saldırıyor.