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Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı
Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Vatan Şaşmaz’ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi’nden alınarak cenaze namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkarıldı. Şaşmaz'ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii’ne götürüldü. Şaşmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ailesi Vatan Şaşmaz’ın eşinin çevresinde adeta etten bir duvar oluştururken, cenazeye katılan isimler üzüntülerini belirtti.

Vatan Şaşmaz’ın dört aylık hamile eşi Yasemin Adalı’nın son derece üzgün görünürken, onu Şaşmaz’ın annesi teselli etti. Sözcü’ye konuşan Yusuf Adalı, hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz için; ‘Dünyalar iyisi bir insandı’ şeklinde konuştu.

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