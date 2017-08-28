Filiz Aker'in abisinden şok açıklamalar

Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldüren Filiz Aker'in Ağabeyi Süleyman Aker, annesini 30 yıl önce ağabeyinin öldürdüğünü söyledi.

Filiz Aker’in ağabeyi Süleyman Aker bir televizyon programında soruları yanıtladı. Süleyman Aker, annelerinin ağabeyleri tarafından 30 yıl önce öldürüldüğünü söyledi.

15 SENE HAPİS YATMIŞ

Kendisinin de gasp suçundan 15 sene hapis yattığını söyleyen Süleyman Aker, kardeşi Filiz Aker’in borsada para batırma iddiaları ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.

KARDEŞİNE MADDİ DESTEK VERİYORMUŞ

Süleyman Aker, Filiz Aker’in kendisine maddi olarak destek olduğunu da sözlerine ekledi.