Vatan Şaşmaz soruşturmasında yeni gelişme

Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini çeken polis memuru açığa alındı.

Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in otel odasında cinayet sonrası görüntülerinin sızdırılması ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği Polis Başmüfettişi, olay yerine giren ve çevre önlemi alan polislerin ifadesi alındı.

A Haber'in haberine göre, Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini çeken polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.