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  • Ersan Şen: AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 Milyar TL. Diyanet'e ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Japonya’dan daha az tehlikede bir

Ersan Şen: AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 Milyar TL. Diyanet'e ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Japonya’dan daha az tehlikede bir ülkeyiz

Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında, “2023 yılında AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 Milyar TL, Diyanet İşleri’ne ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Herhalde Japonya’da daha az tehlikede olan bir ülkeyiz.” İfadelerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:07
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AFAD ve Diyanet'in bütçesi arasındaki uçurumu Ersan Şen açıkladı

Ersan Şen: AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 Milyar TL. Diyanet'e ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Japonya’dan daha az tehlikede bir ülkeyiz
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Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş’taki 2 büyük depremle yasta.

Habertürk’te Kübra Par’ın canlı yayınına konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ersan Şen,  AFAD ve Diyanet'in bütçesi arasındaki uçurumu açıkladı. Şen 2023 yılında AFAD’a ayrılan bütçenin 2.3 Milyar TL olduğunu belirtti.

Açıklamalarını devamında Şen, ”Diyanet İşleri’ne ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Herhalde Japonya’da daha az tehlikede olan bir ülkeyiz.” dedi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.  Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açtı. 

 İki büyük depremde can kaybı 17 bin 644’e yükseldi, yaralı sayısı ise 72 bin 879 oldu.

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Teist
10.02.2023 09:44
Hiçbir şey yapmayan, HARAM maaş alan 138 bin diyanet personeli, deprem bölgesine gidip yardım çalışmalarına katılmalı. Ahzab 37. 50. 51. 52. Muhammed 15. NEBE 33. 34. ayetler. Namazlarda bu sureler o  
 
Hasan emmi
10.02.2023 09:38
Deprem insan öldürüyor. Diyanet din satıyor. AKP propagandası yapıyor. Farkı bu.  
 
3. Dunya ulkeleri bilimden uzak somurge toplumlardir
10.02.2023 09:33
Diyanete degil bilime para harcayalim bugunki duruma gelmemiz bilimden uzaklasmak diyanet seh sih cemaatlere oy icin basta kalmak toplumu dinle kandirip cahil birakmaktir.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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