Ersan Şen: AFAD’a ayrılan bütçe 2.3 Milyar TL. Diyanet'e ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Japonya’dan daha az tehlikede bir ülkeyiz

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş’taki 2 büyük depremle yasta.

Habertürk’te Kübra Par’ın canlı yayınına konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ersan Şen, AFAD ve Diyanet'in bütçesi arasındaki uçurumu açıkladı. Şen 2023 yılında AFAD’a ayrılan bütçenin 2.3 Milyar TL olduğunu belirtti.

Açıklamalarını devamında Şen, ”Diyanet İşleri’ne ayrılan bütçe 35 Milyar TL. Herhalde Japonya’da daha az tehlikede olan bir ülkeyiz.” dedi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açtı.

İki büyük depremde can kaybı 17 bin 644’e yükseldi, yaralı sayısı ise 72 bin 879 oldu.