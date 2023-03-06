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Dünyaca ünlü İspanyol atlet Enrique Llopis Ataköy'de yere yığıldı. Kafasını yere çarptı, bilincini kaybetti

Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda korkutan anlar yaşandı. İspanyol atlet yaşadığı talihsiz olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:13
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İspanyol atlet Enrique Llopis korkuttu

Dünyaca ünlü İspanyol atlet Enrique Llopis Ataköy'de yere yığıldı. Kafasını yere çarptı, bilincini kaybetti
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İstanbul'da gerçekleştirilen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yürekler adeta ağza geldi. 60 metre engelli finalinde İspanyol atlet Enrique Llopis, korkutan bir sakatlık geçirdi.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide altın madalyanın sahibi İsviçreli sporcu Jason Joseph oldu. Polonyalı Jakub Szymanski, 7.56'lık süresiyle gümüş madalya kazanırken, Fransız Just Kwaou-Mathey ise 7.59 ile bronz madalyanın sahibi oldu. Ancak yarışın son engelinde korkutan bir sakatlık meydana geldi.

Avrupa Salon Şampiyonası'nın 60 metre engelli finalinde İspanyol atlet Enrique Llopis, talihsiz anlar yaşadı. 22 yaşındaki sporcu, finalde son harekete takılmasının ardından yere düştü ve kafasını yere sert bir şekilde çarptı.

İspanyol sporcu, kafasını yere çarpmasının ardından bilincini kaybetti ve hareketsiz kaldı. Olayın ciddiyetinin farkında olan sağlık görevlileri anında Enrique Llopis'in yardımına koştu ve ilk müdahalede bulundu.

İstanbul'daki Ataköy Spor Salonu'nda tribünde bulunan seyirciler, doktorların yaralı sporcuyu beş dakika süreyle tedavi etmesi üzerine sessizliğe büründü. Sağlık görevlileri olayın görüntülenmesini engellemek için beyaz bir örtüyle etrafını sardı.

"Enrique Llopis, Avrupa Salon Şampiyonası'ndaki korkunç düşüşün ardından boyunlukla hastaneye kaldırıldı" başlığıyla olayı okurlarına aktarırken Alman basınında Bild ise sporcunun bilincini kaybettiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 5 dakikalık ilk müdahalenin ardından İspanyol atlet, sedye ve boyunlukla alandan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Llopis'in hastaneye sevki sırasında bir doktor başparmağını kaldırarak sporucunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Bunun üzerine tribünler alkışlarla sporcuya destek verdi.

İspanya Atletizm Federasyonu, yaptığı açıklamada Enrique Llopis'in hastaneye kaldırıldığı ve bilincinin yerinde olduğu açıklandı.

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