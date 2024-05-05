Titanic'in kaptanı Yüzüklerin Efendisi'nin Kralı Bernard Hill yaşamını yitirdi

Oynadığı karakterlerle akıllara kazınan Bernard Hill 79 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyer hayatı başarılarla dolu olan ünlü sanatçı Bernard Hill'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

En son dünya genelinde beğeni kazanan The Responde dizisinde rol alan Bernard Hill, dizinin yeni sezonunda da kamera karşısına geçmek için hazırlanıyordu.

Başarılı sanatçı Yüzüklerin Efendisi serisinde Kral Theoden, sinema dünyasının unutulmaz filmi Titanik filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle sanat dünyasını ismini altın harflerle yazdırmıştı.

Acı haberin duyurusunu ise Bernard Hill'in menajeri Lou Coulson yaptı. Lou Coulson, sanatçının sabah erken saatlerde yaşama veda ettiğini söyledi. Bernard Hill'in ölüm haberinin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye paylaşımı yapıldı.