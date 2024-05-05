Atanamayan öğretmenler yapılacak açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

Erkavim Yıldırım
Atanamayan öğretmenler yapılacak açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise kamuoyunda merakla beklenen öğretmen atamaları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın (6 Mayıs) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Saat 15.00'te başlaması beklenen Kabine toplantısının en kritik maddesi ise, toplantı sonrasında açıklanacağı belirtilen öğretmen ataması olacak.

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BAKAN TEKİN KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce birkaç kez atanacak öğretmen sayısı ve branşların açıklanacağı tarih için yapılacak olan ilk Kabine toplantısını işaret ederken, son olarak konuyla ilgili dün açıklamalarda bulunmuştu.

bakantekin.jpgBakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlarken Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısını işaret ederek, “Muhtemelen hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER ERDOĞAN'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Bu açıklamayla birlikte gözler Kabine toplantısının ardından Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş oldu.

Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası atanacak öğretmen sayısını ve branş dağılımını açıklaması bekleniyor.

atama.webpGÜNDEMDE EMEKLİLER, EKONOMİ VE GAZZE DE VAR

Kabine toplantısının diğer gündemlerinden biri ise ekonomi alanında alınacak önlemler. Emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar, bütçe açığının kapatılması, kamuda tasarrufu gibi konular bu kapsamda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Bir diğer yandan ise terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye yansımaları gibi çeşitli başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.

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