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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya karakterinin kızı Meral'i canlandıran Müge Ulusoy yıllara meydan okuyor. Oyunculuğuyla adından söz ettiren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı.

Galeri Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:53
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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya’nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy yıllara meydan okuyor.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Ulusoy sosyal medya paylaşımları ile gündemde.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Fenomen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Müge Ulusoy’un son halini görenler çok şaşırdı.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, İstemi Betil, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizide konsey üyelerinden biri olan Laz Ziya’nın kızını canlandıran Ulusoy yıllar içinde daha da güzelleşti.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

1972 yılında dünyaya gelen Ulusoy, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

2006 yılında yer aldığı 'Kader' sinema filmindeki performansıyla 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Müge Ulusoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanırken, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Ulusoy’un paylaştığı bir fotoğrafa takipçileri "Laz Ziya'yı bununla mı vurdun?", "Meral Testere Necmi'nin odasına gidiyor", "Aynı annen gibisin Meral", “Laz Ziya nerde?” yorumlarında bulundular.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

1972 doğumlu olan Müge Ulusoy, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Müge Ulusoy 1.65 metre boyunda, 58 kilo ve balık burcudur.

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'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

13/18
'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

14/18
'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

15/18
'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

16/18
'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

17/18
'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

18/18
'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

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