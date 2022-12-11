'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, İstemi Betil, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizide konsey üyelerinden biri olan Laz Ziya’nın kızını canlandıran Ulusoy yıllar içinde daha da güzelleşti.