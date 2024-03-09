Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek

Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek
Kaynak: Haber Merkezi
Forbes Dergisi, Türkiye’nin yaşanabilecek 10 ilini açıkladı. Birinci sıraya yerleşen şehir şaşırttı.
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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 1

Dünyanın ünlü ABD menşeili iş dergisi Forbes tarafından sıralanan Türkiye’deki yaşanabilir 10 şehir şöyle:

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 2

10. TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

Nüfus: 824.352

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 3

9. ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

Nüfus: 915.418

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 4

8. BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

Nüfus: 3.214.571

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 5

7. YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

Nüfus: 304.780

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 6

6. ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

Nüfus: 2.696.249

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 7

5. KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

Nüfus: 2.102.907

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 8

4. TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

Nüfus: 1.167.059

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 9

3. İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

Nüfus: 4.479.525

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 10

2. ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

Nüfus: 5.803.482

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Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek 11

1. İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

Nüfus: 15 milyon 655 bin 924

İstanbul, Türkiye'deki yaşanabilir iller arasında ilk sıraya yerleşti.

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