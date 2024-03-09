Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek

Forbes Dergisi, Türkiye’nin yaşanabilecek 10 ilini açıkladı. Birinci sıraya yerleşen şehir şaşırttı.

1 /11 Dünyanın ünlü ABD menşeili iş dergisi Forbes tarafından sıralanan Türkiye’deki yaşanabilir 10 şehir şöyle: 2 /11 10. TRABZON Genel Endeks Puanı: 53,38 Nüfus: 824.352 3 /11 9. ESKİŞEHİR Genel Endeks Puanı: 56,84 Nüfus: 915.418 4 /11 8. BURSA Genel Endeks Puanı: 57,13 Nüfus: 3.214.571 5 /11 7. YALOVA Genel Endeks Puanı: 58,07 Nüfus: 304.780 6 /11 6. ANTALYA Genel Endeks Puanı: 59,1 Nüfus: 2.696.249 7 /11 5. KOCAELİ Genel Endeks Puanı: 59,98 Nüfus: 2.102.907 8 /11 4. TEKİRDAĞ Genel Endeks Puanı: 61,46 Nüfus: 1.167.059 9 /11 3. İZMİR Genel Endeks Puanı: 62,39 Nüfus: 4.479.525 10 /11 2. ANKARA Genel Endeks Puanı: 66,13 Nüfus: 5.803.482 11 /11 1. İSTANBUL Genel Endeks Puanı: 68,9 Nüfus: 15 milyon 655 bin 924

İstanbul, Türkiye'deki yaşanabilir iller arasında ilk sıraya yerleşti.