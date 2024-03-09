Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek

Dünyanın ünlü ABD menşeili iş dergisi Forbes tarafından sıralanan Türkiye’deki yaşanabilir 10 şehir şöyle:
10. TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
Nüfus: 824.352
9. ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
Nüfus: 915.418
8. BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
Nüfus: 3.214.571
7. YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
Nüfus: 304.780
6. ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
Nüfus: 2.696.249
5. KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
Nüfus: 2.102.907
4. TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
Nüfus: 1.167.059
3. İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
Nüfus: 4.479.525
2. ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
Nüfus: 5.803.482
1. İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
Nüfus: 15 milyon 655 bin 924
İstanbul, Türkiye'deki yaşanabilir iller arasında ilk sıraya yerleşti.