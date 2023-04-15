İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

Ekonomist'ten Ayşegül Sakarya Pehlivan'ın derlediği habere göre, Türkiye’deki elektrikli araç model sayısının hala çok az olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an mevcutta sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olan elektrikli araç pazarının büyümesi için hem model sayısının artması hem de vergisel ve regülasyon olarak bazı avantaj ve kolaylıklara sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan TOGG’un Türkiye elektrikli araç piyasasına getirdiği heyecan ve ivme de tartışılmaz. Buna Türkiye pazarına yeni giren Tesla’yı da dahil ettiğimizde elektrikli araçlar ekosisteminin Türkiye’de ne kadar önemli hale geldiğini anlayabiliriz. TOGG ve diğer global markalarla birlikte Türkiye dünya elektrikli araç piyasasında söz sahibi bir ülke olacaktır” diyor.