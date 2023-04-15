15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

TOGG ve Tesla’nın pazara girmesiyle Türkiye’de elektrikli araç pazarı hareketlendi. Türkiye'de elektrikli otomobiller sadece yüzde 1'lik bir satış hacmi var. Önümürdeki dönem artacak. İşte Türkiye'deki elektrikli otomobiller ve fiyatları.

Galeri Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:57
Takip Et
1/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

2/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

Otomobil dünyasının geleceğini temsil eden elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Kısa bir süre önce TOGG ve ardından Tesla’nın piyasaya girmesiyle pazar iyice hareketlendi. Şu an Türkiye otomotiv pazarında satılan yüzde 100 elektrikli toplam 74 adet model tipi var.

3/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

Bu 74 adet model tipinin fiyat ortalaması 2 milyon 650 bin TL. En düşük elektrikli aracın fiyatı 890 bin TL’den başlarken yaklaşık 8 milyon TL’ye kadar fiyatı olan elektrikli araç da Türkiye pazarında satılıyor.

4/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

Ekonomist'ten Ayşegül Sakarya Pehlivan'ın derlediği habere göre, Türkiye’deki elektrikli araç model sayısının hala çok az olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an mevcutta sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olan elektrikli araç pazarının büyümesi için hem model sayısının artması hem de vergisel ve regülasyon olarak bazı avantaj ve kolaylıklara sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan TOGG’un Türkiye elektrikli araç piyasasına getirdiği heyecan ve ivme de tartışılmaz. Buna Türkiye pazarına yeni giren Tesla’yı da dahil ettiğimizde elektrikli araçlar ekosisteminin Türkiye’de ne kadar önemli hale geldiğini anlayabiliriz. TOGG ve diğer global markalarla birlikte Türkiye dünya elektrikli araç piyasasında söz sahibi bir ülke olacaktır” diyor.

5/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

VOLVO C402023 VOLVO C40 fiyatları 1.795.058 TL ila 1.980.969 TL arasında değişiyor.

6/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

TOGG T10XT10X V2 RWD Uzun Menzil 218 SUV 1.215.000

7/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

TOGG T10XT10X V2 RWD Standart 218 SUV 1.055.000

8/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

TOGG T10XTOGG T10X V1 RWD Standart 218 SUV - 953.000 TL

9/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

TESLA2023 TESLA Model Y tahmini fiyatları 1.631.391 TL ila 1.795.523 TL arasında değişiyor.

10/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

SUBARU-2023 SUBARU Solterra fiyatları 1.409.402 TL ila 1.596.574 TL arasında değişiyor.

11/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

SKYWELL2023 SKYWELL ET5 fiyatları 1.350 bin TL ila 1.899 bin TL arasında değişiyor.

12/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

SERES2022 SERES Seres 3 Elektrik 52.7 kWh 161 SUV - 1.249.000 TL

13/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

RENAULT Zoe-2023 RENAULT Zoe R135 Intense 108 Hatchback - 947.900 TL

14/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

RENAULT Zoe2022 RENAULT Zoe 80 Kw Z.E 50 Intense 108 Hatchback - 902.900 TL

15/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

PEUGEOT e-20082023 PEUGEOT e-2008 50 kWh GT 136 Crossover - 1.023.000 TL

16/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

OPEL e-Mokka2023 OPEL e-Mokka E 50kWh Ultimate 136 SUV - 1.014.900 TL

17/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

OPEL e-Corsa2023 OPEL e-Corsa E 50kWh Ultimate 136 Hatchback - 909.900 TL

18/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

NISSAN X-Trail-2023 NISSAN X-Trail fiyatları 1.981.900 TL ile 2.194.800 TL arasında değişiyor.

19/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MINI Cooper SE2023 MINI Cooper SE 32.6 kWh Inspired 184 Hatchback - 967.756 TL

20/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MG ZS E2022 MG ZS EV 72.6 kWh Luxury 156 SUV - 1.379.000 TL

21/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQS2022 MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 523 Sedan - 5.974.000 TL

22/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQS2023 MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 523 Sedan - 5.974.000 TL

23/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQS2023 MERCEDES-BENZ EQS 53 4Matic+ AMG Performans 658 Sedan - 6.346.000 TL

24/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQE2023 MERCEDES-BENZ EQE 53 4Matic+ AMG Performans 625 Sedan -- 4.887.500 TL

25/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQE2023 MERCEDES-BENZ EQE 350 4Matic AMG 292 Sedan - 3.504.500 TL

26/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQC2023 MERCEDES-BENZ EQC 400 4Matic Electric Art 408 SUV - 3.233.500 TL

27/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

MERCEDES-BENZ EQA2023 MERCEDES-BENZ EQA 350 4Matic AMG Plus 292 SUV - 1.970.738 TL - 2023 MERCEDES-BENZ EQB 350 4Matic AMG Plus 292 SUV - 2.127.338 TL

28/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA NİRO EV2023 KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 204 SUV - 1.460.000 TL

29/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA EV62022 KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 325 SUV 2.386.510 TL

30/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA EV62023 KIA EV6 77.4kWh AWD GT 585 SUV - 3.120.000 TL

31/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA EV62022 KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 229 SUV - 2.151.855 TL

32/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

KIA EV62023 KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 229 SUV 2.370.000 TL

33/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

JAGUAR I-Pace2023 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD HSE 400 SUV 3.378.043 TL

34/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

JAGUAR I-Pace2023 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD SE 400 SUV 3.107.200 TL

35/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

HYUNDAI Kona2023 HYUNDAI Kona 150KW Progressive 204 SUV 1.124.000 TL

36/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

HYUNDAI Kona2023 HYUNDAI Kona 100KW Progressive 136 SUV 976.000 TL

37/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

HYUNDAI Ioniq 52023 HYUNDAI Ioniq 5 125kW 4x2 Progressive 170 Crossover - 1.515.000 TL

38/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

FIAT 500 E2023 FIAT 500 E 42kWh 3+1 La Prima by Bocelli 118 Hatchback - 919.900 TL

39/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

FIAT 500 E2023 FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli 118 Hatchback - 889.900 TL

40/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

FIAT 500 E2023 FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli 118 Cabrio - 949.900 TL

41/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

CITROEN e-C4 X2023 CITROEN e-C4 X 50kWh Shine Bold 136 Crossover - 1.013.500 TL

42/42
İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları

CITROEN e-C4e-C4 50kWh Shine Bold 136 Hatchback 982.700

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
3
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
5
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Marmara Denizi'nde görüldü. Kabus hortladı
﻿Marmara Denizi'nde görüldü. Kabus hortladı
﻿Marmara Denizi'nde görüldü. Kabus hortladı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti
﻿Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti
﻿Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji bir bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor
﻿Meteoroloji bir bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor
﻿Meteoroloji bir bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor
﻿Açlık ve yoksulluk sınırında sınır mınır kalmadı. Hani uçuyordu Türkiye
﻿Açlık ve yoksulluk sınırında sınır mınır kalmadı. Hani uçuyordu Türkiye
﻿Açlık ve yoksulluk sınırında sınır mınır kalmadı. Hani uçuyordu Türkiye
﻿Anne ve babası isterse çocuklar öldürülecek. 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni 
﻿Anne ve babası isterse çocuklar öldürülecek. 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni 
﻿Anne ve babası isterse çocuklar öldürülecek. 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.